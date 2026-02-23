Antalya, gıda güvenliğinde Gold Town markası oluşturmak istiyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ile uluslararası hijyen firması Diversey iş birliğiyle Antalya’da ‘’Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı’’ başlatıldı.

Tanıtım toplantısına Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Kepez Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi ve Döşemealtı Belediyesi temsilcileri ile AGYİD Başkanı Zeki Özen ve sektör temsilcileri katıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, güvenli ve standartları yüksek işletmelerin, ziyaretçilerin destinasyon tercihinde belirleyici olduğunu söyledi. Gold Town’ın Antalya’yı “yüksek hijyen standartlı turizm kenti” olarak konumlandıracağını belirten Uysal, ‘’Bu program özellikle uluslararası turist profilinde güven unsurunu güçlendirerek kent ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak. Ortak sertifikasyon modeli Antalya’nın rekabet gücünü artıracak’’ dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de, yeme-içme sektöründe hijyen ve gıda güvenliğini ortak bir standart haline getirmek için başlatılan Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı ile hem vatandaşların hem de turistlerin sağlıklarını ön planda tuttuklarını belirtti.