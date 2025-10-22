  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Antalya Havalimanı'na 77 metre yüksekliğinde yeni kule yapılacak
Takip Et

Antalya Havalimanı'na 77 metre yüksekliğinde yeni kule yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'na 77 metre yüksekliğinde yeni kule inşa edileceğini belirterek, "Yeni kulemiz sadece bir hava trafik binası değil, aynı zamanda Antalya'nın simgelerinden biri olacak" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Antalya Havalimanı'na 77 metre yüksekliğinde yeni kule yapılacak
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 14 katlı yapının; operasyon, gözlem ve destek katlarıyla modern havacılığın gereksinimlerine yanıt vereceğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ikinci en yüksek yolcu kapasiteli havalimanı olan Antalya Havalimanı’nda hayata geçirilecek yeni teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi projesine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, “11 bin 100 metrekarelik kapalı alana sahip bu dev yapıyla birlikte Antalya Havalimanımızın operasyonel kapasitesini önemli ölçüde artıracağız. Yeni kulemiz sadece bir hava trafik binası değil; aynı zamanda Antalya’nın simgelerinden biri olacak” dedi.

Yeni kule 77 metre yüksekliğe ulaşacak

Yeni kule ve teknik bloğun ortak bir baza üzerinde yükseleceğini belirten Bakan Uraloğlu, “Yapı kompleksi; hava trafik kontrol operasyonlarını yönetecek teknik blok ile 77 metreye ulaşan kuleden oluşacak. Toplam 14 katlı kulede, 2 destek katı, 1 gözlem katı ve 1 operasyon katı yer alacak” diye konuştu.
 
Teknik bloğun teras katında ve çevresinde yer alacak bin 500 metrekarelik ortak peyzaj alanının da çalışanlara sosyal ve dinlenme imkânı sunacağını vurgulayan Uraloğlu, “Bu alanlar sayesinde hem mekânsal bütünlük sağlanacak hem de personelimizin motivasyonuna katkı verecek” dedi.

Antalya Havalimanı'na 77 metre yüksekliğinde yeni kule yapılacak - Resim : 1

Likya deniz fenerlerinden ilham alındı

Kulenin mimarisinde Antalya’nın tarihi kimliğinden izler taşıdığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Tasarım, Likya Uygarlığı’nın deniz fenerlerinden esinlenerek oluşturuldu. Antik çağda denizcilere yol gösteren fenerlerin anlamını modern mimariyle yeniden yorumladık. Yukarı doğru dönerek yükselen formu ve ışığın su yüzeyindeki yansımalarını çağrıştıran açıklıklarıyla bu kule hem gündüz Akdeniz güneşini yansıtacak hem de gece çevresine ışık saçacak” ifadelerini kullandı.

Dış ticaret mevzuatına aykırı davranan firmalara 8,8 milyar lira ceza kesildiDış ticaret mevzuatına aykırı davranan firmalara 8,8 milyar lira ceza kesildiEkonomi
Motorine indirim geldi: İşte 22 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine indirim geldi: İşte 22 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Borcu olanlar dikkat! Torba Kanun genişliyor: Hangi borçlar tamamen silinecek?Borcu olanlar dikkat! Torba Kanun genişliyor: Hangi borçlar tamamen silinecek?Ekonomi
Altında ibre terse döndü! Fiyatlardaki sert düşüşün sebebi ne? Altın yatırımcısı ne yapacak?Altında ibre terse döndü! Fiyatlardaki sert düşüşün sebebi ne? Altın yatırımcısı ne yapacak?Ekonomi

 

Ekonomi
Vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de
Vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de
ASO Başkanı Ardıç: Döviz dönüşüm desteğinde oran yüzde 5’e yükseltilerek süre uzatılmalı
Döviz dönüşüm desteğinde oran yüzde 5’e yükseltilerek süre uzatılmalı
UFK’dan çağrı: Kahverengi kokarca ile pandemi mücadelesi şart
UFK’dan çağrı: Kahverengi kokarca ile pandemi mücadelesi şart
Türkiye’de bankaların iklim hedeflerine yönelik ilerlemesi sınırlı kaldı
Türkiye’de bankaların iklim hedeflerine yönelik ilerlemesi sınırlı kaldı
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: Şap hastalığından mağdur olan işletmelere destek verilmeli
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: Şap hastalığından mağdur olan işletmelere destek verilmeli
Gümüş ithalatında rekor artış: Eylülde 2,5 kattan fazla yükseldi
Gümüş ithalatında rekor artış: Eylülde 2,5 kattan fazla yükseldi