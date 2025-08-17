Antalya Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı

  1. Ekonomim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı’nda 16 Ağustos’ta tüm zamanların yolcu rekorunu kırarak tek günde 230 bin 2 kişiyi ağırladığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, rekor paylaşımını sadece Next Sosyal hesabından yaparak, "Rekorlarımız sadece Next'te." ifadesini kullandı.

Antalya Havalimanı'nda 16 Ağustos'ta tüm zamanların yolcu rekoru kırıldığının bilgisini veren Uraloğlu, "Sadece bir günde 230 bin 2 yolcu ağırladık. Turizmin başkenti Antalya'mız, güçlü ulaşım altyapımızla rekorlara koşmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

 

