Antalya iş dünyası yapısal reformların hızlanmasını bekliyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajda, 2025 yılını ekonomik zorlukların derin yaşandığı bir yıl olarak geride bıraktıklarını belirtti.

Çandır, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“2025, dünyada iç çatışma ve savaşlardan iklim krizine, ekonomik krizlerden ticari savaşlara kadar insanlığı derinden etkileyen gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu, yansımalarını da ülke ve kent olarak hissettik. 2026 yılında, yapısal reformların hızlandığı, iklim değişikliği ve afet risklerini merkeze alan, su ve enerji verimliliğini artıran, tarımı ve üretimi koruyan, finansmana erişimi kalıcı biçimde güçlendiren politikaların hayata geçirilmesini diliyoruz. 2026’da temel hedefimiz; gelir düzeyinin arttığı, maliyet baskılarının azaldığı, alım gücünün yükseldiği, istihdamın ve yatırımların hız kazandığı, dış ticaret gelirlerinin güçlendiği bir ekonomik ortamın oluşmasına katkı sunmaktır.”

Üreterek büyüyeceğiz

İş dünyası olarak yeni yılda üretim odaklı çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Çandır, şunları kaydetti:

“Üreterek büyüyeceğimizin ve üreterek zenginleşeceğimizin bilincindeyiz. Antalya’nın başta tarım ve turizm olmak üzere ekonomik yapısını daha dayanıklı hale getirecek; üretimi, ihracatı ve istihdamı birlikte gözeten politikaların oluşmasına katkı sunmaya devam edeceğiz. Antalya ve ülke tarımı ile ekonomisinin gelişmesi ve geleceğe taşınması için kurum ve kuruluşlarla yürüttüğümüz iş birliklerinin, tarımsal üretime ve ticarete somut katkılar sağlaması 2026 yılında da önceliğimiz olacak. Birlikte hareket etme kültürüyle, karşılaştığımız tüm zorlukların aşılabileceğine inanıyoruz.”

2026’nın umutların tazelendiği bir yıl olmasını dileyen Ali Çandır, “2026’nın dünyada ve ülkemizde barışın hakim olduğu, üretimin, istihdamın ve sürdürülebilir büyümenin ön plana çıktığı, elde edilen kazanımların toplumun tüm kesimlerine yansıdığı bir yıl olması hepimizin ortak arzusu” dedi.