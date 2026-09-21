Antalya iş dünyasından COP31'e sponsorluk destekleri büyüyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Antalya’da 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Devlet başkan ve hükümet temsilcileri ile yaklaşık 100 bine yakın katılımının yer alacağı BM İklim Konferansı COP31 Antalya’ya bölge iş dünyası da destek verecek.

Antalya Valiliği ile iş birliği yapılacak

Antalya Valiliği ile İdeali - AVA Tasarım Dekorasyon Tic. Ltd. Şirketi de Antalya Pavilyonunun proje tasarımı ve teknik danışmanlığı için iş birliği yapacak. Protokol Vali Şahin ve eşi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin ile İdeali - AVA Tasarım Dekorasyon Tic. Ltd. Şti. İcra Kurulu Başkanı Ali Kıvrak tarafından imzalandı. İdeali - AVA Tasarım Dekorasyon Tic. Ltd. Şirketi, Antalya Pavilyonunun konsept ve mekânsal tasarımının geliştirilmesi, uygulamaya esas projelerin hazırlanması, sergileme kararlarının oluşturulması ve yapım sürecindeki teknik danışmanlık hizmetlerini yürütecek.

Yörükoğlu Süt, farkındalık yaratacak

Antalya Valiliği ile Yörükoğlu Süt ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında da iş birliği protokolü imzalandı. Protokole göre, Yörükoğlu Süt ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi proje, etkinlik ve farkındalık çalışmaları ile COP31'e yönelik hazırlık, organizasyon, iletişim, teknik ve lojistik çalışmalarını gerçekleştirecek.

Protokol törenine, Yörükoğlu Süt ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Bulut ile yönetim kurulu üyeleri Ziya Bulut, Ali Bulut ve Ali Erdinç Yörükoğlu katıldı.

CW Enerji, güneş enerjisi desteği sunacak

CW Enerji A.Ş, COP31’de yer alacak Antalya Pavilyonun enerji ve teknik altyapı donanımının sağlanmasına katkı verecek. İşbirliği protokolünü ise CW Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Yüksek imzaladı. CW Enerji A.Ş, COP31 Antalya Evi'nde güneş enerjisi sisteminin kurulması ve mevcut elektrik panosunda ihtiyaç duyulan elektrik sisteminin tamamlanmasını üstlendi.

Özyazıcı İnşaat, Antalya Evi’ne destek verecek

COP31 Antalya Evi'nin tadilat çalışmaları ve iç donanımın yapımı işini Özyazıcı İnşaat üstlendi. İşbirliği protokolünü Özyazıcı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özyazıcı imzaladı. Özyazıcı İnşaat, COP31 Antalya Evi'nin kullanım amacına uygun tadilat, yenileme ve uygulama çalışmalarının gerçekleştirilmesi ile ihtiyaç duyulan donanım, malzeme ve tamamlayıcı unsurları gerçekleştirecek.

AGT, anlaşma imzaladı

BM İklim Değişikliği Konferansı (COP31) ile Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında kurulacak olan Antalya Pavilyonunun inşası ve ana sponsorluğu anlaşması Antalya Valisi Hulusi Şahin ile AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Semih Söylemez ile İcra Kurulu Başkanı Bülent Komaç tarafından imzalandı. AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş, Antalya Pavilyonunun inşa sürecini, iç yapı imalatlarını, malzeme tedarikini, üretim, taşıma ve montaj işlemlerini gerçekleştirecek.

GMS Grup, deniz çayırları için sponsor

COP31 Antalya Evi çatı yenileme ve kamelya yapım işi ile deniz çayırlarının rehabilitasyonu çalışmalarına GMS Grup Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. sponsor oldu. Sponsorluk imza törenine Vali Hulusi Şahin ve eşi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin ile GMS Grup Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş Genel Müdürü Mehmet Gümüşlü katıldı. Sponsorluk ile deniz çayırlarının rehabilitasyonu, Antalya Evi'nin mevcut çatısının hazırlık ve uygulama çalışmalarının ardından karbon yutan kiremit ile yenilenmesini ve aynı nitelikte bir kamelya yapılmasına yönelik çalışmaları kapsıyor.