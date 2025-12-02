Antalya limanı, ihracatçıların gönlünü almaya çalışıyor

FİKRİ CİNOKUR/ANTALYA

QTerminal Antalya Genel Müdürü Hüseyin Sipahioğlu ve Ticaret Müdürü Yaşar İnal ile birlikte Batı Akdeniz İhracatçı Birliği’nde (BAİB) bölge ihracatçıları ve gümrük müşavirleriyle bir araya gelerek sorunları ele aldı.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölge ihracatçılarının Antalya Limanı’nı verimli bir şekilde kullanamadığını, bunun da yüksek maliyetlerden, alt yapı ve hat yetersizliğinden kaynaklandığını söyledi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti, “Liman yönetiminin limana yatırım yapılacağı yönündeki aktarımları bizleri heyecanlandırdı. Yıllardır limana yatırım yapılması, alt yapı ve hat yetersizliğinin giderilmesi yönündeki taleplerimizin karşılık bulması bizleri umutlandırdı.”

Q Terminals Antalya Genel Müdürü Hüseyin Sipahioğlu, limanda yük hacminin artması, limanın aktif olması ve müşteri memnuniyeti için göreve geldiklerini belirtti. Limana yatırım yapacaklarını ifade eden Sipahioğlu, ‘’Limanın 10 metre olan derinliği zaman içerisinde 15 metreye çıkartmayı hedefliyoruz. Alt yapı sorununu gidererek ve hat sayısını artırarak ihracatçılara daha iyi hizmetler sunmayı ve böylece Antalya Limanından uzaklaşan ihracatçılara yeniden Antalya’da hizmet vermeyi amaçlıyoruz’’ dedi.