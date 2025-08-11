Antalya Ticaret Borsası Arnavutluk pazarında temaslarda bulundu

ATB Başkanı Ali Çandır başkanlığındaki heyet, Tiran Ticaret ve Sanayi Odası ticaret heyeti ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve Arnavutluk Ticaret Müşaviri Tarık Aksoy, Tiran Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Prof. Dr. Barshkim Skyja’nın katıldığı toplantıya, Arnavutluk’tan çok sayıda iş insanı katılım sağladı.

ATB Başkanı Ali Çandır toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki dostane ilişkilerin özellikle tarım ve tarımsal ticaret alanında daha da güçlendirilmesine katkı sağlamak için temaslarda bulunduklarını söyledi. Antalya tarımı ve ekonomisiyle ilgili bilgi veren Çandır, tarım, ticaret, turizm ve gıda sanayiinde güçlü bir potansiyele sahip alan Antalya’nın Türkiye’deki toplam örtüaltı alanlarının yüzde 41’ine sahip olduğunu, iklim avantajı sayesinde 12 ay üretim yapabilen bir kent olduğunu söyledi. Çandır, Türkiye’nin en köklü üçüncü borsası olan Antalya Ticaret Borsası ile ilgili de bilgi verdi.

Türkiye’nin Arnavutluk’taki 3,5 milyar dolarlık yatırımıyla en büyük beş yabancı yatırımcıdan biri olduğunu, 600’ü aşkın Türk firmasının Arnavutluk’ta 15 binden fazla kişiye istihdam sağladığını kaydeden Çandır, "Ancak bu genel tabloya rağmen, Antalya olarak Arnavutluk ile olan ticari ilişkilerimizin halen arzu edilen düzeyde olmadığını görüyoruz. Bugünkü buluşmayı bu anlamda önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Girişimcilerimiz hızlı ilişki kurabilen ve iş birliğine açık bir yapıya sahiptir. Antalya’dan Arnavutluk’a yaş meyve-sebze, kesme çiçek, zeytinyağı, tıbbi ve aromatik bitkiler, süt ürünleri, sebze tohumu ve fidesi gibi birçok ürünün ihracatı mümkündür" dedi.

Arnavut iş insanlarına davet

Arnavutluk’un özgün tarım ürünlerinin Türkiye pazarında değer bulabileceğini söyleyen Çandır, ikili görüşmelerin iş birliklerine dönüşmesini diledi. Çandır, Arnavut iş insanlarına seslenirken, "Sizleri Antalya’ya davet ediyor, ortak yatırımlar ve sürdürülebilir iş birlikleri kurmaktan büyük memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Katılımınız ve ilginiz için teşekkür ediyor, verimli görüşmeler ve başarılı iş birlikleri diliyorum" dedi.

"Ekonomi ve ticarette karşılıklı potansiyelimizi değerlendirmeliyiz"

Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Antalya iş insanlarını Arnavutluk’ta konuk etmekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Arnavutluk’un yatırım yapılabilecek bir ülke olduğunu söyleyen Atay, "Burada yatırıma çok ihtiyaç var. Türkiye ile Arnavutluk dost ve akraba iki ülke. Ekonomi ve ticarette karşılıklı potansiyelimizi değerlendirmeliyiz. Antalya gibi hem tarımın, hem tarımsal endüstrinin, hem de turizmin cenneti olan şehrin değerli temsilcileri ve iş dünyasının burada bulunması çok önemli. Arnavutluk 10 milyon turist ağırlayan bir ülke. Dolayısıyla turistin tüketeceği tarım ürünlerinin üretimi ve ticareti çok önemli. Bu alanda Türkiye’nin uzmanlığına ihtiyaç var. Sizlerin burada yatırım yapmanızı bekliyoruz" diye konuştu.

2 milyar Euro ticaret hedefi

Tiran Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Prof. Dr. Barshkim Skyja, Türkiye’nin kendileri için stratejik bir partner olduğunu söylerken, "Sadece siyaset alanında değil ekonomik ve ticarette de ilişkilerimiz en yüksek seviyededir. Bu ilişkileri daha ileriye götürmek istiyoruz. Türkiye ile 1 milyar Avro ticaret hacmimiz var. Bu hacmi 2025-2027 yıllarında 2 milyar Euro'ya yükseltmek istiyoruz. Türk yatırımcılar bizim için önemli. Arnavutluk’ta 600 Türk şirketi var. Tarım Arnavutluk ekonomisinde önemli yer tutuyor. Özellikle tarım sektöründe yatırımcı arıyoruz, sizleri buraya davet ediyoruz" diye konuştu.

"Uluslararası iş birliklerimizi artırmaya, üyelerimize yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz"

Konuşmaların ardından Antalya Ticaret Borsası ile Tiran Ticaret ve Sanayi Odası arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. ATB Başkanı Ali Çandır, "Uluslararası iş birliklerimizi artırmaya, üyelerimize yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Ali Çandır, günün anısına Başkan Vekili Skyja ve Büyükelçi Atay’a plaket takdim etti.

B2B iş fırsatları sunuyor

Toplantının ardından Antalya Ticaret Borsası üyeleriyle Tiran Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri B2B görüşmeleri gerçekleştirdi. Özellikle tarım alanında işbirliği potansiyelinin değerlendirildiği görüşmelerde, tıbbi aromatik bitkiler, kesme çiçek, yaş meyve sebze, et ve süt ürünleri, hububat başta olmak üzere tarım ürünleriyle ilgili ticari temaslar kuruldu, işbirliği fırsatları değerlendirildi. Başkan Çandır, B2B görüşmelerinin karşılıklı ticarete dönüşmesini diledi.

Antalya Ticaret Borsası heyeti, Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Arian Jaupllari’yi de ziyaret etti. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır başkanlığında, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Halil Bülbül, Ragıp Gök ile Genel Sekreter Tolgahan Alavant’ın katılımıyla gerçekleşen ziyarette, iki ülke arasında tarım ve kırsal kalkınma alanındaki iş birliği imkanları değerlendirildi.

"Tarımın merkezi Antalya Arnavutluk’a bilgi birikimi ve deneyimlerini aktarabilir"

Başkan Ali Çandır, Antalya’nın tarımdaki deneyimleri ve potansiyeli ile Arnavutluk’un potansiyelini değerlendirerek karşılıklı ticareti artırmayı hedeflediklerini söyledi. Çandır, "Bizim avantajlarımız var, sizin de avantajlarını var. Tarımın merkezi Antalya Arnavutluk’a bilgi birikimi ve deneyimlerini aktarabilir. Bugün bir çok iş insanıyla görüştük, anladık ki güçlerimizi birleştirirsek önemli ölçüde sinerji oluşturabiliriz. Bu tarımsal üretim ve ticaretin artmasını sağlar" dedi.

Bakan Yardımcısı Arian Jaupllari, tarımın en önemli merkezlerinden olan Antalya’dan öğrenecekleri çok şeyin olduğunu dile getirdi. İki ülke arasında yatırım anlaşmaları olduğunu belirten Jaupllari, bu anlaşmaların yapılan ikili görüşmelerle ticarete yansıdığını söyledi. Türkiye’deki devlet destekli tarım sigorta sistemini örnek aldıklarını kaydeden Arian Jaupllari, tarım başta olmak üzere pek çok alanda iş birliklerinin ilerlemesi dileğinde bulundu.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır başkanlığındaki ticari heyette, ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, ATB Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis ve Komite üyeleri bulunurken, programa Antalya Defterdarı İlhan Karayılan, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, BATEM Müdürü Abdullah Ünlü de katıldı.