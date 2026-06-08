Antalya TSO seçimlerinde başkanlık için 4 aday yarışacak

FİKRİ CİNOKUR

144. kuruluş yıldönümünü kutlayan, 2026 yılı bütçesi 787 milyon lira olan ATSO'da 49 meslek komitesi, 117 meclis üyesi olmak üzere 283 meslek komite üyesi ile birlikte başkan ve yönetim kurulu üye seçimi gerçekleştirilecek. Halen dört adayın başkanlık için mücadele edeceği ATSO’da Reşit Güney, adaylığını açıklayan isim oldu. Güney, geçen yıldan bu yana seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Mevcut ATSO yönetim kurulunda üye olarak bulunan Lokman Ecza Deposu sahibi Hatice Öz geçen dönem olduğu gibi bu dönemde de ikinci kez başkan adayı. Öz, henüz adaylığını açıklamasa da bir yıldan fazla seçim çalışmaları yürüttüğü biliniyor. Antalya’nın Kemer ilçesinde teknesinde geçirdiği deniz kazasında yaşamını kaybeden ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kardeşi Berkay Bahar’ın da başkan adayı olduğu, önümüzdeki günlerde seçim programını açıklayacağı öğrenildi. Geçen dönem Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile başkanlığı alınan Davut Çetin de kendi yakın çevresine yeniden aday olduğunu açıkladığı belirtildi. Merhum başkan Ali Bahar’ın yerine yaklaşık iki yıldır görev yapan turizmci iş insanı ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman’ın ise aday olmayacağı ifade edildi. ATSO Başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürürken, önümüzdeki günlerde de proje ve programlarını kamuoyu ile paylaşıp adaylıklarını resmen açıklayacakları belirtildi. Bu arada merhum Başkan Ali Bahar ile birlikte ATSO Yönetim Kurulunda görev alan bazı üyelerin başkan adayı Davut Çetin ve Hatice Öz, geri kalan yönetim kurulu üyelerinin ise Berkay Bahar ile birlikte hareket ettikleri öğrenildi.