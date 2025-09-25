  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Antalya, turizmde 18 milyon bandına yaklaştı
Takip Et

Antalya, turizmde 18 milyon bandına yaklaştı

Antalya’da yıl sonuna kadar turist sayısının 18 milyona ulaşması öngörülüyor.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Antalya, turizmde 18 milyon bandına yaklaştı
Takip Et

Dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan Antalya'da, turizm hareketliliği devam ediyor. Yerli turist yoğunluğunun da yaşandığı kentte, kasım rezervasyonları turizmcileri sevindirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 1 Ocak-22 Eylül'de Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 13 milyon 852 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde en fazla turist Rusya, Almanya ve İngiltere'den geldi. İngiltere'yi, Polonya, Romanya, Kazakistan, Ukrayna, Hollanda, Çekya ve Slovakya takip etti.

"Turizm, asla frene basılmaması gereken bir sektör"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Ercan Çek, AA muhabirine, sezona yavaş başladıklarını ancak temmuzdan sonra hareketliliğin arttığını söyledi.

İyi bir sezon geçirdiklerini ifade eden Çek, "Ekonomik sıkıntılar, Rusya-Ukrayna durumu, İsrail, İran, Orta Doğu'daki yangın, tüm bunlara rağmen ayakta duruyoruz ve geçen seneki rakamları yakaladık. Bu çerçeveden baktığınız zaman çok çok başarılıyız. Turizm hala yatırım yapılması gereken, asla frene basılmaması gereken bir sektör." dedi.

Antalya, turizmde 18 milyon bandına yaklaştı - Resim : 1"Antalya turizminde Rusya ve Almanya'nın iki önemli kaynak pazar"

Antalya turizminde Rusya ve Almanya'nın iki önemli kaynak pazar olduğunu ve bu pazarlarda geçen yıla göre artış yakaladıklarını dile getiren Çek, iç pazarda da beklentinin üzerinde bir artış olduğunu kaydetti.

Antalya turizminde 2025 yılı turist hedefinin 18 milyon olarak belirlendiğini hatırlatan Çek, yıl sonu itibarıyla bu rakama ulaşılmasını beklediğini ifade etti.

Ercan Çek, otel rezervasyonlarının devam ettiğini belirterek, "Misafir alışkanlıkları değişti. Turizmde konseptler çoğaldı, golf, toplantı, spor, futbol, yüzme gibi portföylerimiz çoğaldı. Dolayısıyla sezonu da uzatıyoruz. 12 aya yaymak için daha çok çaba göstermemiz lazım. Çalışanlarımıza 12 ay ya da en az 10 ay iş garantisi verebiliyor olmamız lazım. Sezon uzaması turizmcileri de ziyadesiyle sevindiriyor, mutlu ediyor." diye konuştu.

"Verimli bir sezon oldu"

Alanya ilçesindeki bir otelin genel müdürü Murat Tokat da dünyada yaşanan krizler, savaşlar nedeniyle yıla endişeli başladıklarını ancak verimli bir sezon geçirdiklerini kaydetti.

Antalya'nın turizmde kendisini kanıtlamış bir kent olduğunu vurgulayan Tokat, "Bu yıl için hedeflerimiz yüksekti. Beklentilerimizi karşıladığımızı düşünüyorum. Kendi tesisimiz için hedefimize ulaştık. Eylül, ekimde tesislerimizi erken doldurduk. Şu anda doluluklar iyi gidiyor. Okulların açılması iç pazarı geri çekmiş olmasına rağmen yurt dışı pazarında beklenen gelir ve misafir kitlesine ulaşıldı. Rezervasyonlar da iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

A101 markete Çelik Kettle geldi! A101 25 Eylül 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!A101 markete Çelik Kettle geldi! A101 25 Eylül 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!Aktüel
ŞOK market 27-30 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete hangi ürünler geliyor?ŞOK market 27-30 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete hangi ürünler geliyor?Aktüel
BİM market 26 Eylül 2025 Cuma indirim kataloğu! Bim markete Cam Ankastre Set geliyorBİM market 26 Eylül 2025 Cuma indirim kataloğu! Bim markete Cam Ankastre Set geliyorAktüel
BİM 30 Eylül Salı indirim kataloğu yayımlandı! Bim markete hangi ürünler geliyor?BİM 30 Eylül Salı indirim kataloğu yayımlandı! Bim markete hangi ürünler geliyor?Aktüel

 

Ekonomi
Nüfusa oranla en fazla esnaf Burdur’da
Nüfusa oranla en fazla esnaf Burdur’da
Rekabet Kurulu'ndan Spotify'a 'ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama' soruşturması
Rekabet Kurulu'ndan Spotify'a soruşturma
ASELSAN, BIST 100’de piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu
ASELSAN, BIST 100’de piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu
Müzikte telif gelirleri rekor kırdı!
Müzikte telif gelirleri rekor kırdı!
Altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışa hazırlanıyor
Altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışa hazırlanıyor
Uçakta ayakta yolcu mu alınacak? Düşük maliyetli bilet gündemde
Uçakta ayakta yolcu mu alınacak? Düşük maliyetli bilet gündemde