Antalya zeytinyağında marka olmak için harekete geçti

FİKRİ CİNOKUR/ANTALYA

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (BATEM) iş birliğiyle düzenlenen yarışma ile Antalya, üreticiyi teşvik etmeyi, bilgi ve bilinç düzeyini artırmayı, hatalı uygulamaları azaltmayı ve yüksek kaliteli zeytinyağı üretimini destekleyerek uluslararası markalaşmayı hedefliyor.

Yarışmada yer alacak zeytinyağları, tat, koku, meyvemsilik, acılık ve yakıcılık dengesini içeren duygusal analiz ile serbest yağ asidi, polifenol değerini içeren kimyasal analiz kriterlerine göre jüri tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan zeytinyağlarına, Altın, Gümüş ve Bronz Madalya Beratları verilecek. Dereceye girenlere, zeytin silkme makinesi, zeytin sıkım tankları, budama makası, eldiven, testere, bordo bulamacı gibi ekipmanlar hediye edilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen üreticiler, 15 Ocak’a kadar numunelerini Antalya Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerine ulaştırabilecek. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Side Antik Kenti’nde verilecek. Yarışma öncesinde zeytin çalıştayı düzenlenecek.

Antalya zeytin ve zeytinyağı üretiminde parlıyor

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, zeytinin binlerce yıldır Akdeniz kültürünün ayrılmaz parçası olduğunu anımsattı. Pamfilya döneminden bu yana Antalya’nın zeytin ve zeytinyağı üretiminde öne çıkan bir bölge olduğunu belirten Çandır, ‘’Bereketin, sağlığın ve ölümsüzlüğün simgesi olan zeytin aynı zamanda bir yaşam biçimi. Antalya, iklimi, bereketli toprakları ve bilinçli üreticileriyle yeniden zeytinciliğin parlayan merkezlerinden biri haline geliyor. Hedefimiz üreticimizin daha kaliteli ürünü üretmesi, tüccarın da kaliteli ürünleri pazara sunmasını sağlamaktır” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, dünyada zeytin ağaç varlığının yüzde 90’ının Akdeniz kıyısındaki ülkelerde yer aldığını söyledi. Türkiye’nin zeytin üretiminin yaklaşık 4 milyon ton olduğunu bunun 77 bin tonunun Antalya’da üretildiğini ifade eden Erkal, şunları kaydetti, ‘’Yarışma ile Antalya’nın verimli ve kaliteli zeytin üretimini artırmayı hedefledik. Yarışmayla hasattan sofraya kadar üreticilerimizin yaptığı hatalı uygulamaları azaltmak, bilgi paylaşımını artırmak ve kaliteyi sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Antalya’daki tüm üreticilerimizin bu yarışmaya katılarak ürünlerini ulusal ve uluslararası standartlarda değerlendirme fırsatı bulacağına inanıyoruz.”