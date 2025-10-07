  1. Ekonomim
Antalya–Alanya otoyolu projesine 1,7 milyar euro finansman sağlandı

Limak Holding, Antalya-Alanya otoyolu için yaklaşık 2 milyar dolarlık (1,7 milyar euro) finansman anlaşmasına imza attı.

Limak Holding’in Antalya ile Alanya arasında inşa edeceği otoyol projesi için 1,7 milyar euroluk (yaklaşık 2 milyar dolar) kredi anlaşması sağlandı. 

Reuters’a konuşan kaynak, 14 kurumdan oluşan finansman konsorsiyumunun yüzde 87’sinin yabancı sermayeli finans kuruluşlarından geldiğini belirtti.

Proje 3 yıl içinde tamamlanacak

14 yıl vadeli “sürdürülebilirlik bağlantılı kredi” anlaşmasının pazartesi günü Ankara’da imzalandığı aktarıldı.

Projenin üç yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Finansman süreci, talebin beklenen miktarın 2,1 katı olmasıyla yatırımcı ilgisini ortaya koydu.

Antalya–Alanya arası 36 dakikaya düşecek

122 kilometrelik otoyol, 84 km ana yol ve 38 km bağlantı yollarından oluşacak. Toros Dağları eteklerinden geçecek hat, Antalya–Alanya arası yol süresini 2,5 saatten 36 dakikaya düşürecek.

Kamu-özel ortaklığı modeliyle yürütülecek

Finansman sağlayan kuruluşlar arasında Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası, İpek Yolu Fonu, Akbank, Deutsche Bank, Garanti BBVA ve Ziraat Bankası yer alıyor.

 Limak Holding, inşaat ve enerji alanlarındaki tecrübesiyle projenin kamu-özel ortaklığı modeliyle yürütüleceğini duyurdu.

