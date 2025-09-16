Antalya’da ağustosta 6 bin 999 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde ağustos ayına ilişkin konut satışları istatistiklerini paylaştı. Verilere göre ağustos ayında Türkiye’de 143 bin 319 konut satıldı. Antalya’da ise 2025 yılı Ağustos ayında toplam 6 bin 999 konut satılırken, Isparta’da 744, Burdur’da ise 314 konut satıldı.

Yabancılara konut satışında Antalya ikinci sırada yer aldı

Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 oranında azalarak bin 810 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 671 ile İstanbul, 576 ile Antalya ve 123 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 oranında azalarak 13 bin 77 oldu.

Ülke genelinde Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 283 ile Rusya Federasyonu, 155 ile İran ve 118 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.