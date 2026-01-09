Antalya’da artan nüfus, talep edilen hizmetleri büyütüyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, “Geleceğin Antalya’sı: Kentsel Dönüşümle Yeniden” paneli düzenlendi. Antalya’nın geleceğini şekillendirecek kentsel dönüşüm politikalarının ele alındığı panele bazı ilçe belediye başkanları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Riskli Yapılar Daire Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Akdeniz Bölge temsilcileri ile akademisyenler, meslek odaları, kamu temsilcileri ve sektör paydaşları katıldı. Panelde kentsel dönüşümün, şehirlerin afetlere karşı dayanıklılığının artırılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sürdürülebilir kentleşme hedeflerine ulaşılması, planlı, bütüncül ve mevzuata uygun şekilde yürütülen dönüşüm uygulamaları ile sosyal, ekonomik ve mekânsal açıdan daha sağlıklı kentlerin inşa edilmesi konuları görüşüldü.

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, açılışta yaptığı konuşmada, Antalya’nın hızla göç alan bir şehir olduğuna dikkat çekti. Göçle birlikte artan nüfusun talep edilen hizmetleri büyüttüğünü belirten Hacısüleyman, şunları kaydetti, ‘’Bu büyüme ise tüketimi, çevresel baskıları ve kentsel riskleri beraberinde getiriyor. Bugüne kadar bu süreci hep birlikte yaşadık. Ancak artık mesele yalnızca yaşamak değil, nasıl bir Antalya’da yaşamak istediğimize karar vermek. Nasıl bir Antalya istiyoruz? Nasıl bir Antalya istemiyoruz? Bu sorular dün de soruldu, bugün de soruluyor, emin olun binlerce yıl sonra da sorulacak. Bizler bu uzun zaman çizelgesinde küçük bir anın içindeyiz belki ama hepimiz yaşadığımız kentin geleceğini düşünmeden edemiyoruz.”

Kentsel dönüşüm tüm Türkiye’nin meselesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı, önceki dönem İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Cem Oğuz da, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kentsel dönüşümü planlı, mevzuata uygun ve insan odaklı bir anlayışla ele aldıklarını söyledi. 2022 yılında başlatılan Antalya Deprem Master Planı’nın 2026 yılında tamamlanacağına dikkat çeken Oğuz, ‘’Kentsel dönüşüm yalnızca bugünün sorunlarına çözüm üretmekle sınırlı değil. Kentsel dönüşüm; gelecek kuşaklara güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir şehir bırakmanın en önemli araçlarından biridir. Bu süreçlerin planlı, katılımcı ve şeffaf bir anlayışla yürütülmesi büyük önem taşıyor. Bu konu yalnızca Antalya’nın değil, aslında tüm Türkiye’nin ortak meselesidir” dedi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) İklim Değişikliği ve Çevre Çalışma Masası Başkanı ve ARÜV Çevre Müh. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cem Arüv ise Antalya’nın tarihsel planlama sürecine dikkat çekti. Antalya’nın Mevcut Durumu ve Kentsel Dönüşüm Vizyonu hakkında değerlendirmelerde bulunan Arüv, şöyle konuştu: ‘’Antalya’nın üst ölçek çevre düzeni planının mevcut ve öngörülen gelecekteki ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeniden hazırlanması gerekir. Planlamada bir şehir merkezi oluşturulmalı, kentsel dönüşüm ada ve parsel bazlı değil, mahalle bazlı yapılmalıdır. Antalya’nın bugünkü görsel ve fiziki durumu yeterli hale getirilerek, şehrin altyapısı yenilenmelidir.”