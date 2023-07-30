Antalya'da dış hatlar yolcu rekoru kırıldı

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından, "29 Temmuz Cumartesi günü Antalya Havalimanı'mızdan 99 bin 10, Gazipaşa Havalimanı'mızdan 1030 olmak üzere sadece dış hatlardan gelen yolcu sayısı 100 bin 40 oldu. Antalya'mız rekorlar kırmaya devam ediyor." paylaşımında bulundu.

Antalya Havalimanı, 15 Temmuz Cumartesi günü de 97 bin 900'ü dış hattan gelen yolcu olmak üzere toplam 207 bin 84 yolcuyla tüm zamanların yolcu trafiği rekorunu kırmıştı.