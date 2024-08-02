Antalya’da domates üretimi düştü, fiyatlar tavan yaptı

Antalya Ticaret Borsası Temmuz Ayı hal endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2024 Temmuz ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Üretim azaldı

Temmuz ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 62,71, sebzede yüzde 68,34, meyvede ise yüzde 26,77 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 42,31, sebzede yüzde 34,10 ve meyvede ise yüzde 8,79 azaldı.

Temmuz ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates, sebze ve meyve için 9 yıllık ortalamanın altında kalırken, yıllık fiyat endekslerindeki değişimler domates ve sebze için ortalama, meyvede ise ortalama üstünde gerçekleşti.

Miktar endeksinin azalması fiyat artışına neden oldu

Temmuz ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 8,11 artarken, miktardaki yüzde 42,31’lik azalış bu yükselişte etkili oldu. Sebze fiyat endeksi yıllık yüzde 42,58 artarken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 34,10 azalması fiyat endeksi artışına neden oldu. Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 86,05 artarken, meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde 8,79’luk azalış fiyat endeksi artışında etkili oldu.

2019 yılından sonra rekor azalış

Temmuz ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 6 yıllık miktarda 2019 yılından sonraki rekor azalış ve fiyatta ise 2023 yılından sonraki rekor artış olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Temmuz ayında yüzde 62,71 azalırken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 44,95 arttı. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Temmuz ayında yüzde 68,34 azalırken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 48,37 arttı. Son 6 yılın Temmuz ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksinde rekor azalış, fiyat endeksinde ise ortalama üstü artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Temmuz ayında yüzde 26,77 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 86,05 arttı.

Son 6 yılın Temmuz ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar endeksinde ortalama azalış, fiyat endeksinde ise ortalama altı artış olarak tabloya yansıdı.