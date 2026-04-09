Antalya’da 'Kadın İnovasyon Haritası' çıkarılacak

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

ANTİKAD tarafından "Geleceği Tasarlayan Kadınlar: Teknoloji, Güç ve Yeni Nesil Liderlik" konulu etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi Leyla Alaton ve Teknolojide Kadın Derneği Kurucu ve Eş Başkanı Zehra Öney konuşmacı olarak katıldı. ANTİKAD Başkanı Fatma Kotanak açılışta yaptığı konuşmada, teknoloji, güç ve yeni nesil liderlik konularının kadınlar açısından da çok önemli olduğunu söyledi. Ekonomilerin kırılgan, rekabetin sert, değişimin ise hiç olmadığı kadar hızlı olduğuna dikkat çeken Kotanak, şunları kaydetti: “Soru şu: Biz bu değişimi izleyen mi olacağız, yoksa yön veren mi? Bugünün dünyasında mesele pastayı büyütmek. Hatta daha da önemlisi, yeni bir pasta yaratabilmek. Bu da bizi çok net bir gerçekle yüzleştiriyor: Başka bir teknolojiye geçmek zorundayız. Yeni yollar, yeni icatlar çıkarmak zorundayız. Aksi halde yerimiz doldurulur. Pandemi bize çok önemli bir şey öğretti. Sınırlar kapandı, kısıtlar arttı. Ama teknoloji hiç durmadı. Tam tersine, dönüşüm hızlandı. O dönemde ayakta kalanlar, hızlı adapte olanlar, yeni yollar deneyenler ve rehavete kapılmayanlar oldu.”

Bugün ise yeni bir eşiğin içinde olunduğunu vurgulayan Fatma Kotanak, “Yapay zekâ, veri ekonomisi, verimlilik, dijitalleşme ve sürdürülebilir dönüşüm. Bunlar artık oyunun yeni kuralları. Bu yeni oyunda kazananlar; ölçek ekonomisini yakalayabilen, markasını büyütebilen, küresel satış kanallarına erişebilen ve en önemlisi Değerleriyle entelektüel güç üretebilenler olacak. Çünkü rekabet artık sadece üretimde değil; akılda, bilgide ve tasarımda. Gelecek, tesadüflerle değil, tasarımla şekillenir. Kadınlar potansiyelinin farkında ama sistemsel engeller, fırsat eşitsizlikleri ve görünmez bariyerler hâlâ güçlü.” ifadelerini kullandı.

Alarko Holding Yönetim Kurullu üyesi Leyla Alaton ve Teknolojide Kadın Derneği Kurucu ve Eş Başkanı Zehra Öney, iş kadınlarına, teknoloji, yapay zeka ve liderlik konularında deneyimlerini anlattı.