Antalya'da okul servis ücretlerine zam geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi UKOME'nin bugün öğleden sonra yapılan toplantısında, 2024/2025 eğitim öğretim dönemi okul servis ücretlerine ilişkin tavan fiyatlar belirlendi.

UKOME kararına göre, önümüzdeki eğitim-öğretim yılındaki okul servis ücretleri resmi ve özel okullarda şöyle olacak;

- Resmi okullarda 0-3 km 1740 TL, 3-6 km 1820 TL, 6-9 km 1910 TL, 9-13 km 1980 TL, 13 km üzerinde km başına 14 TL ve rehber personel 700 TL,

- Özel okullarda 0-3 km 2 bin 490 TL, 3-6 km 2 bin 565 TL, 6-9 km 2 bin 690 TL, 9-12 km 2 bin 840 TL, 12-15 km 2 bin 930 TL, 15 km üzerinde km başına 15 TL ve rehber personel 700 TL.

Belirlenen fiyat tavan

Tüketici Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Güllü, zam kararına ilişkin, "Okul ücretleri, kırtasiye ücretleri, şimdi de maalesef servis ücretleriyle karşı karşıyayız" dedi.

"Belirlenen servis taşıma ücretleri fiyatlandırma tarifesi üst sınırdır. Tavandır. Yani bunun üstünde herhangi bir ücret alınamaz" diyerek bunun üzerinde ücret istenmesine karşı uyardı.

Güllü "İlkokul ve ortaokul seviyesindeki araçlarda rehber bulundurma zorunluluğu var ve yasal" diye ekledi.

Fazla ücret isterlerse dikkat! İadesi 10 yıl sürüyor

Bazı servisçilerin tavan fiyatlara uymadığına dikkati çeken İbrahim Güllü, "Tüketici kendisinden tarifenin üstünde bir rakam istenmesi halinde öncelikle firmaya ve okula yazılı bildirimde bulunmasında fayda var. Yazılı bildirim bir mail olabileceği gibi noterden gönderilecek iddianame olarak ya da okula veya servise yazılı dilekçe ve dilekçenin örneğinin alındığını gösterir. Mühürlü bir belge olabilir. Çünkü yazılı belge, ileride hakkımızı aramamız açısından resmi belge hüviyeti taşıyacaktır. Tüketici eğer fazla ödeme yapmış ise çünkü velilerimiz okul dönemi içerisinde gerek servis işletmesiyle, gerekse okullarla karşı karşıya kalmak istemiyor. Çünkü çocuğunun taşınmayacağını ya da işte okulda serviste kötü davranılabileceği endişesi taşıyor. Dolayısıyla istemese de bu ücretleri ödemek durumunda kalabiliyor. Türk Borçlar Kanunu'nun 125'inci maddesinde bu tür işlerde 10 yıllık zaman aşımı vardır. Yani velimiz ödeme tarihinden itibaren 10 yıl süreyle bu parayı ticari faiziyle birlikte talep etme hakkına sahiptir" diye konuştu.

"Milli Eğitim Bakanlığına mutlaka ihbarda bulunulmalı"

Veli 2024 yılında başvuru yapmak ister, fazla ödediği miktar 124 bin TL'ye kadarsa tüketici hakem heyetlerinin yetkili olduğunu anlatan Güllü, şu uyarılarda bulundu:

"124 bin TL ve üzerindeyse artık tüketici mahkemesine arabuluculuk görüşmeleri yaparak dava açmak durumunda. Hakem heyetlerinin görev sınırı her sene yeniden değerlendirme oranında artırılıyor. 2025 yılında tabii ki 124 bin TL olan rakamın, 180-200 bin seviyesine çıkabileceğini düşünüyoruz. Tüketici, velinin hakkını aramasında fayda var. Aynı zamanda bu işletme ve okulla ilgili Milli Eğitim Bakanlığına mutlaka ihbarda, suç duyurusunda bulunmasında fayda var. İdari yönden de soruşturma açılması faydalı olacaktır. Bu haksız uygulamaların sona ermesi açısından."