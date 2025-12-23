Antalya’da Ruslar gitti, inşaat zorda

FİKRİ CİNOKUR/ANTALYA

Altyapısı hazırlanmadan imara açılan Altıntaş bölgesinde özellikle Ruslar başta olmak üzere yabancılar ile Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlara yönelik lüks konut satışları durdu. Bu nedenle satış yapamayan onlarca müteahhit ve inşaat malzemeleri ticareti yapan şirketlerin çok zor durumda kaldığı, bazılarının da iflas ettiği belirtildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Ahmet Öztürk yönetiminde, inşaat sektöründe faaliyet gösteren ATSO Meslek Komiteleri Müşterek toplantısı düzenlendi. 2025’in değerlendirildiği, 2026 beklentilerinin ele alındığı toplantıya TMMOB’a bağlı meslek odaları yöneticileri de katıldı.

ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, inşaat sektörünün ülke ekonomisi ve Antalya özelinde stratejik önemine dikkat çekti. İnşaat sektörünün ekonomik büyüme, istihdam, şehirleşme vizyonu ve yaşam kalitesi üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirten Öztürk, Antalya’da sektörün kentsel dönüşümden turizm yatırımlarına, yabancı sermayeden yerel istihdama kadar geniş bir alanda belirleyici rol üstlendiğini söyledi.

Sektörün iki konuda ele alınması gerektiğini ifade eden Ahmet Öztürk, ‘’Birinci ticari boyut. Piyasa koşulları, finansmana erişim, maliyet yapıları, arz-talep dengesi ve yabancı yatırım hareketleri. İkinci de yapım aşaması, teknik, uygulama ve mevzuat boyutu. Uygulama süreçleri, yapı güvenliği, mevzuatın sektöre etkisi ve geleceğin teknolojileri sektör için önemli’’ dedi.