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Antalya'da toplu ulaşım 15 Temmuz’da ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem araçları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Haber Merkezi
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Antalya'da toplu ulaşım 15 Temmuz’da ücretsiz
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşımda belediyeye ait araçların ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. 

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlik ve anma programlarına vatandaşların daha kolay ulaşımı için belediyenin resmi plakalı otobüsleri ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayı, 15 Temmuz Salı günü vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

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