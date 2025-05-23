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Antalya'daki bazı taşınmazlar özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Antalya'daki taşınmazlar ve üzerindeki yapı veya yapıları "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

Haber Merkezi
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Antalya'daki bazı taşınmazlar özelleştirilecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 21 bin 824,47 metrekarelik yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki yapı veya yapılar, bir bütün halinde, "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale şartnamesi bedeli 50 bin lira, geçici teminat bedeli 65 milyon lira olarak belirlendi.

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihale, açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar, gayrimenkul yatırım fonları ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin son tekliflerini 18 Haziran'a kadar vermeleri gerekiyor.

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