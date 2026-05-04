Antalya’daki OSB’lerin gücü artırılacak

FİKRİ CİNOKUR/ ANTALYA

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan yönetiminde faaliyetine devam eden, altyapı çalışmaları süren Antalya, Manavgat, Korkuteli ve Kaş Organize Sanayi Bölgeleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Antalya OSB Başkanı Hasan Ali Gönen, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Manavgat OSB ve Manavgat TSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Korkuteli OSB Başkanı Osman Bahçe, Kaş Gıda İhtisas OSB Başkanı ve Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar ile ilgili kamu kurumlarının il müdürleri katıldı. Toplantıda, bölgedeki Organize Sanayi Bölgelerinin mevcut durumu, yatırım süreçleri, altyapı çalışmaları ve sanayinin geleceğine yönelik planlamalar sanayicilerin ihtiyaçları ve üretim ekosisteminin güçlendirilmesi, sanayinin sürdürülebilir gelişimine, yatırım ortamının güçlendirilmesine ve OSB’lerin ortak hedeflerine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Manavgat OSB stratejik yatırım

Manavgat TSO ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör, ilçede altyapı çalışmaları devam eden OSB’nin son durumu hakkında bilgi verdi. Manavgat OSB’nin yalnızca bir sanayi alanı değil, aynı zamanda kentin ekonomik dönüşümünü sağlayacak stratejik bir yatırım olduğunu belirten Güngör, şunları kaydetti:

‘’Manavgat OSB faaliyete geçmesiyle kent için önemli fırsatlar oluşacak. Manavgat OSB ile sadece bir yatırım sürecinden değil, Manavgat’ın kaderini değiştiren tarihi bir dönüşümden söz ediyoruz. Bu proje, yıllardır hayal edilen üretim gücünü, istihdam artışını ve katma değerli ekonomiyi gerçeğe dönüştüren en büyük adımdır. Bu vizyonla Manavgat’ın yıllardır kurduğu büyük hayali gerçeğe dönüştürüyoruz. Üretimin, emeğin ve yatırımın merkezi olacak bir Manavgat inşa ediyoruz".