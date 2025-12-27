Antalya'ya en çok turist gönderen 5 ülke belli oldu

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre; ocak- kasım döneminde dış hat gelen yolcuların milliyetler dağılımında ilk sırada Rusya yer aldı. Rusya'nın ardından en fazla yolcu sırasıyla Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda, Ukrayna, Romanya, Kazakistan, Çekya, Litvanya, Slovakya, Avusturya, Belarus, Moldova, Belçika, Fransa, İsviçre, Danimarka, İsveç, Macaristan, Norveç, İran, İtalya, Finlandiya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Slovenya ve İsrail'den geldi.

4 turistten biri Alman veya Rus

Antalya'ya hava yoluyla gelen yolcu sayısı aynı dönemde 16 milyon 388 bin 662 olarak kayıtlara geçti. Havalimanındaki yolcu hareketliliğinde ilk sıradaki Rusya'dan 3 milyon 922 bin 287, ikinci Almanya'dan 3 milyon 449 bin 916, üçüncü İngiltere'den 1 milyon 501 bin 68, dördüncü Polonya'dan 1 milyon 269 bin 547 turist kente geldi. Antalya'ya hava yoluyla gelen 4 yolcudan biri Alman veya Rus turist oldu.

İşte Antalya'ya en çok turist gönderen 10 ülke

Antalya Havalimanı'nda dış hat gelen yolcuların milliyetlerine göre dağılımı ve yolcu sayısı şöyle:

"Rusya 3 milyon 922 bin 287, Almanya 3 milyon 449 bin 916, İngiltere 1 milyon 501 bin 68, Polonya 1 milyon 269 bin 547, Hollanda 423 bin 964, Ukrayna 417 bin 182, Romanya 411 bin 861, Kazakistan 369 bin 769, Çekya 289 bin 601, Litvanya 244 bin 232, Slovakya 197 bin 834, Avusturya 185 bin 999, Belarus 183 bin 746, Moldova 181 bin 943, Belçika 177 bin 846, Fransa 173 bin 610, İsviçre 165 bin 740, Danimarka 148 bin 401, İsveç 142 bin 561, Macaristan 132 bin 960, Norveç 85 bin 9, İran 44 bin 369, İtalya 39 bin 177, Finlandiya 37 bin 415, Slovenya 16 bin 710, İsrail 7 bin 80."

Havalimanında 187 bin 571 uçuş

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerine göre de ocak- kasım döneminde Antalya'da havalimanın dış hat bölümünde 187 bin 571 uçuşla günde ortalama 561, saatte 23 civarında uçuş trafiği yaşandı. Havalimanına dış hatlarda gelen ve giden yolcu trafiği ise 31 milyon 641 bin 28 olarak kayıtlara geçti.