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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu aştı

Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyon 37 bin 883 oldu.

Haber Merkezi
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Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın dünya turizminde cazibe merkezi olmaya devam ettiğini bildirdi.

Farklı ülkelerden turistlerin kentte tatil yaptığını aktaran Yazıcı, "Yeşilin maviyle mavinin tarihle buluştuğu, ülkemizin turizm başkenti Antalya'mıza dün itibarıyla hava yoluyla dış hatlardan gelen turist sayısı 7 milyon 37 bin 883 oldu." ifadesini kullandı.

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