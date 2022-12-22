ANTBİRLİK, kütlü pamuk alım fiyatını açıkladı

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), kütlü pamuk için alım fiyatını kilogram başına 20 lira olarak belirledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, pamuk çiftçisine yılbaşından önce müjde niteliğinde bir fiyat belirlediklerini söyledi.

Geçen yıl 11 lira olan fiyatı bu yıl 20 lira olarak açıkladıklarını ifade eden Yavuz, şunları kaydetti: “Türkiye piyasasının en yüksek pamuk alım fiyatını verdik. Dünya piyasasında düşük seyreden fiyatlar nedeniyle endişeli olan çiftçiye, bu fiyatla büyük mutluluk yaşattığımızı düşünüyorum. Bugüne kadar her zaman üreticinin yanında olduk, bundan sonra da böyle olacak. Çiftçimiz kazansın ki her alanda üretmeye devam etsin. Temel prensibimiz de aldığımız kararlar da bu yönde.”