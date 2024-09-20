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ANTBİRLİK, kütlü pamuk alım fiyatını açıkladı

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), kütlü pamuğun kilogram alım fiyatını 28 lira olarak açıkladı.

Haber Merkezi
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ANTBİRLİK, kütlü pamuk alım fiyatını açıkladı
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Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, kütlü pamuğun kilogramının 28 liradan alınacağını bildirdi. Yavuz, yaptığı açıklamada, birlik olarak daima üreticinin yanında yer aldıklarını belirtti.

Pamuk üretiminde herhangi bir düşüş yaşanmaması için alım fiyatını yüksek tuttuklarını ifade eden Yavuz, "Pamuk fiyatlarını belirlerken çok sayıda unsuru değerlendirdik. Risk alarak kütlü pamuğun kilogramını 28 liradan almaya karar verdik. Bir dönüm pamuk toplama ücretini de 1250 lira olarak belirledik." ifadesini kullandı.

 

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