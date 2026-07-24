Anthropic, daha ucuz maliyetli Opus 5'i piyasaya sürdü



Yapay zeka şirketi Anthropic, yeni nesil yapay zeka modeli Opus 5'i kullanıcıların erişimine sundu.

Şirketten yapılan açıklamada, Opus 5'in daha gelişmiş model olan Fable 5'in yeteneklerine büyük ölçüde yaklaştığı, buna karşın yaklaşık yarı maliyetle hizmet verdiği ifade edildi.

Ofis işleri ve yazılım geliştirme hedefleniyor

Anthropic, Claude ailesine dahil edilen yeni Opus 5 modelinin günlük ofis çalışmaları ile bilgisayar programlama görevlerinde yüksek performans gösterdiğini bildirdi.

Şirketin Ürün Lideri Dianne Penn, Reuters'a yaptığı açıklamada, Mayıs ayında tanıtılan Opus 4.8'e kıyasla daha verimli çalışan yeni modelin, Anthropic'in yapay zeka geliştirme sürecindeki ilerlemesini ortaya koyduğunu söyledi.

Penn, "Her model neslinde öncü zeka geliştiriyor ve bunu mümkün olduğunca erişilebilir bir şekilde sunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güvenlik testlerinden geçti

Anthropic tarafından gerçekleştirilen testlerde, Opus 5'in şirketin en gelişmiş yapay zeka modeliyle karşılaştırıldığında siber güvenlik açıklarından yararlanma konusunda daha düşük yetenek sergilediği tespit edildi.

Bu nedenle model için uygulanan güvenlik önlemlerinin Fable 5'e göre daha az kısıtlayıcı olduğu belirtilirken, Opus 5'in Anthropic'in diğer mevcut modellerine kıyasla kötüye kullanıma yönlendirilmeye daha az yatkın olduğu kaydedildi.

Fable 5 için geçici erişim kısıtlaması uygulanmıştı

Anthropic'in Haziran ayında kullanıma sunduğu Fable 5 modeli, yeteneklerinin yabancı askeri istihbarat faaliyetlerinde kullanılabileceğine yönelik ABD'nin dile getirdiği güvenlik endişeleri nedeniyle geçici olarak erişime kapatılmıştı.

Fiyat-performans vurgusu

Dianne Penn, fiyat-performans dengesi açısından kullanıcıların Opus 5'i tercih edebileceğini belirtirken, "günler süren, son derece otonom projeler" için ise Fable 5'in daha uygun bir seçenek olduğunu ifade etti.

Moonshot'ın Kimi K3 modelini de değerlendirdi

Penn, ABD'nin, Anthropic'in teknolojisinden ücretsiz yararlanmakla suçladığı Çin merkezli Moonshot tarafından geliştirilen açık ağırlıklı Kimi K3 modeliyle ilgili soruya da yanıt verdi.

Açık ağırlıklı yapay zeka modellerinin, kullanıcıların Claude'a yaptırmak istediği karmaşık gerçek dünya projelerinde nasıl bir performans göstereceğinin zaman içinde daha net anlaşılacağını söyledi.