Anthropic ile Beyaz Saray arasında ‘kritik’ temaslar

Deniz GÜLDAĞ

Trump yönetimi ile Anthropic arasında görüşmeler başlatıldı. Görüşmeler, şirketin ulusal güvenlik açısından risk oluşturup oluşturmadığına ilişkin açılan federal davalar ve hükümet çevrelerinden gelen sert eleştiriler sürerken gerçekleşti. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, kimi hükümet danışmanları, şirketin faaliyetlerinin ABD'nin çıkarlarına zarar verebileceğini öne sürüyor.

Öte yandan, yine basında yer alan bilgilere göre, ABD Hazine Bakanlığı da dahil olmak üzere çeşitli kurumlardaki yetkililer, Mythos yapay zeka modelinin özellikle siber güvenlik açıklarını tespit etme ve bu açıkları kullanma konusunda üst düzey yeteneklere sahip olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle, modelin devlet kurumları tarafından test edilmesi için Beyaz Saray’a baskı yapıldığı

ifade ediliyor.

Beyaz Saray’ın, federal kurumların Mythos’u kullanmasına izin verip vermeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. Ancak bu olasılık, gelişmiş yapay zeka sistemlerinden faydalanma ihtiyacının, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in dile getirdiği güvenlik endişelerinin önüne geçebileceğine işaret ediyor.

Anthropic cephesi ise, bu süreçte daha temkinli bir yaklaşım benimsiyor. Şirket, Mythos yapay zeka modelinin güvenli olduğundan ve kötüye kullanılma riskinin minimize edildiğinden emin olana kadar modelin genel erişime açılmasını ertelediğini açıkladı.

Konuya yakın kaynaklara göre ise, şirketin sınırlı işlem gücü kapasitesi ve son dönemde yaşadığı güç kesintileri de modelin genel erişime açılmasının önünde engel olarak görülüyor.

Aynı kaynaklara göre; Anthropic, Mythos’u müşterilere istikrarlı bir şekilde sunabileceğinden emin olmadan yaygın kullanıma açmayı planlamıyor.