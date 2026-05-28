Anthropic, yeni yatırımıyla OpenAI'ı ilk kez geçti: Şirket değerlemesi 965 milyar doları geçti

Yapay zeka şirketi Anthropic, tamamlanan yeni yatırım turunun ardından ulaştığı şirket değeriyle sektörün en büyük oyuncularından OpenAI’ı geride bıraktı. Şirketin son finansman süreci, teknoloji ve yatırım dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Yatırım turuna Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks ve Sequoia Capital öncülük etti. Finans çevrelerinin önde gelen kuruluşlarından D.E. Shaw & Co., Blackstone Inc. ve DST Global de yatırımcılar arasında yer aldı.

Hızlı tamamlanan yatırım süreci

Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre, Anthropic’e yönelik yoğun yatırımcı ilgisi nedeniyle finansman süreci yalnızca birkaç hafta içinde tamamlandı. Şirketin nisan ayı sonunda yaklaşık 900 milyar dolarlık bir değerleme üzerinde durduğu, ancak bu ayın başlarında görüşmelerin hız kazanmasıyla birlikte hedeflenen seviyenin de üzerine çıkıldığı belirtildi.

Şirketin ulaştığı yüksek değerlemede, yapay zeka teknolojilerine yönelik küresel talebin artması ve mali performansındaki güçlü büyüme etkili oldu.

Gelirde dikkat çeken büyüme

Anthropic’in ikinci çeyrekte gelirini bir önceki üç aylık döneme göre iki katına çıkararak 10,9 milyar dolara ulaştırması bekleniyor. Şirketin aynı dönemde ilk kez kârlı bir çeyrek geçirmeye hazırlandığı ifade ediliyor.

Öte yandan, geçen yıl temmuz ayında 4 milyar dolar seviyesinde bulunan yıllıklandırılmış gelir projeksiyonunun, gelecek ay sonunda 50 milyar doların üzerine çıkacağı öngörülüyor.

OpenAI rekabetinde dengeler değişiyor

Tamamlanan yatırım turuyla birlikte Anthropic, şirket değerlemesi açısından rakibi OpenAI’ın önüne geçti. OpenAI, mart ayında gerçekleştirilen yatırım turunda 852 milyar dolar değerleme almıştı. Son gelişmelerle birlikte Anthropic’in yaklaşık 113 milyar dolar farkla öne çıktığı belirtiliyor.

Sektördeki rekabet sürerken, OpenAI’ın da önümüzdeki günlerde halka arz süreci kapsamında taslak belgelerini sunmasının beklendiği kaydedildi.