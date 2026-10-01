Anthropic'in 42 milyar dolarlık zararı şaşırttı: Nedeni Google ve Amazon

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Yapay zeka şirketi Anthropic'in halka arz hazırlıkları kapsamında sunduğu izahnamenin ortaya çıkması, şirketin finansal yapısına ilişkin dikkat çeken ayrıntıları gündeme getirdi. Şirket, 2025 yılında 4,6 milyar dolar gelir elde ederken faaliyet bazında yaklaşık 8 milyar dolar zarar açıkladı. Toplam zarar ise 42 milyar dolara ulaştı. Ancak bu rakamın tamamı şirketin kasasından çıkan bir para anlamına gelmiyor.

Zarardaki büyük kalem muhasebe gideri

Anthropic'in açıkladığı toplam zararın önemli bölümünün, ABD'de uygulanan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GAAP) kapsamında kaydedilen bir muhasebe giderinden oluştuğu belirtildi. Bu giderin büyük kısmı, şirketin iki önemli yatırımcısı olan Google ve Amazon'un Anthropic'teki yatırımlarının yeniden değerlenmesinden kaynaklandı.

Google ve Amazon'un yatırımları yeniden değerlendi

Google, Anthropic'e 2023 yılında yatırım yaptı. Şirket aynı yılın ilerleyen dönemlerinde yapay zeka şirketine dönüştürülebilir tahvil yoluyla 2 milyar dolar daha aktardı. Amazon ise 2024'ün sonlarında, 46 milyar dolarlık şirket değerlemesi üzerinden dönüştürülebilir borç yöntemiyle Anthropic'e 8 milyar dolar yatırım yaptı.

Şirketin değerlemesi yükseldikçe gider büyüdü

Anthropic'in halka arz kapsamında yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir değerlemeyi hedeflemesi, yatırımcılara vaat edilen hisselerin değerinin de önemli ölçüde yükselmesine yol açtı. Bu yükseliş, muhasebe kuralları gereği Anthropic'in bilançoya daha yüksek bir gider yansıtmasını beraberinde getirdi.

Amazon'un gelirindeki artışta Anthropic etkisi

Amazon da Anthropic yatırımının kendi mali tablolarına etkisini açıkladı. Amazon'un net geliri bir yılda 18,2 milyar dolardan 62,6 milyar dolara yükselirken, bu artışta Anthropic'teki hissesinin yeniden değerlenmesinin önemli payı olduğu belirtildi. Amazon, Anthropic'e toplam 18 milyar dolar yatırım yaptığını ve 20 milyar dolarlık ek yatırım hakkına sahip olduğunu açıkladı.

Anthropic yapay zeka altyapısına büyük kaynak ayırıyor

Anthropic'in zararı yalnızca muhasebe kalemlerinden oluşmuyor. Şirket, Claude modellerinin geliştirilmesi, çalışan ücretleri ve bilgi işlem altyapısı için de milyarlarca dolar harcıyor. Şirketin gelecek 10 yıl içerisinde yapay zeka altyapısına yönelik harcama ve yükümlülüklerinin 518 milyar dolara ulaşması planlanıyor.

Halka arz öncesi dikkatler Anthropic'e çevrildi

Anthropic'in halka arz hazırlığı, şirketin finansal yapısını ve büyük teknoloji şirketleriyle olan ilişkilerini daha görünür hale getirdi.

Google ve Amazon, Anthropic'e yatırım yapan şirketler olmanın yanı sıra yapay zeka şirketinin bilgi işlem altyapısında da önemli rol oynuyor. Reuters'ın izahnameye ilişkin incelemesine göre Anthropic'in 2025 gelirlerinin yüzde 47'si Amazon ve Google'ın bulut platformları üzerinden gerçekleşti.