Anthropic’ten halka arz öncesi tarihi sıçrama: Geliri 14 kat arttı

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Bloomberg News'un incelediği belgelere göre şirketin ikinci çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 14 kattan fazla artarak 11,5 milyar doların üzerine çıktı.

Şirketin aynı dönemde düzeltilmiş faaliyet karı marjında da pozitif bölgeye geçtiği belirtildi. Anthropic'in sonbahar aylarında gerçekleştirilmesi beklenen olası halka arz öncesinde elde ettiği finansal sonuçlar, şirketin yapay zeka sektöründeki hızlı büyümesini ortaya koydu.

Gelirler 11,5 milyar doları aştı

Paylaşılan öncü finansal verilere göre Anthropic, 2026'nın ikinci çeyreğinde 11,5 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Şirket, 2025'in aynı döneminde 787 milyon dolar gelir açıklarken, 2026'nın ilk çeyreğinde bu rakam 4,73 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Böylece şirketin ikinci çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine göre 14 kattan fazla artış gösterdi. Anthropic'in aynı dönemde düzeltilmiş faaliyet karı marjında da pozitif bölgeye geçtiği aktarıldı.

Bloomberg, söz konusu finansal rakamların henüz ön veri niteliğinde olduğunu ve daha sonra revize edilebileceğini belirtti. Anthropic tarafından ise verilere ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Claude kurumsal pazarda hızla büyüyor

Anthropic'in gelirlerindeki hızlı artışın, özellikle kurumsal müşteriler ve yazılım geliştiriciler arasında Claude'a yönelik yoğun ilgiden kaynaklandığı belirtildi.

Kodlama ve profesyonel iş süreçlerinde yaygın olarak kullanılan Claude'un, OpenAI ile rekabette Anthropic'in pazar payını artırmasına katkı sağladığı ifade edildi.

Şirket, Mayıs ayında yaptığı açıklamada yıllık koşu hızı gelirinin 47 milyar doları aştığını duyurmuştu. Bu rakam 2025 yılının tamamında yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Halka arz için sonbahar hedefi

Finans Direktörü (CFO) Krishna Rao liderliğinde yatırımcılarla görüşmelerini sürdüren Anthropic'in, sonbahar aylarında gerçekleşmesi beklenen olası halka arzla kamu piyasalarına adım atan ilk büyük yapay zeka şirketi olmayı hedeflediği belirtildi.

Sektör temsilcileri, olası halka arzın Anthropic'e milyarlarca dolarlık ek sermaye sağlayabileceğini ifade ediyor. Bu kaynağın artan altyapı maliyetleri, gelişmiş donanım tedariki ve özel veri merkezlerinin kurulumu için ihtiyaç duyulan finansmanın karşılanmasında kullanılması bekleniyor.