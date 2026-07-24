ANZ: Arz kesintileri Brent petrolü 120 dolara taşıyabilir
ANZ, Basra Körfezi'ndeki petrol akışlarının düzensiz toparlanması nedeniyle Brent petrol için üçüncü çeyrek sonu fiyat tahminini varil başına 92 dolar seviyesinde korurken, arz kesintilerinin derinleşmesi halinde fiyatın 120 dolara yükselebileceğini öngördü.
ANZ, Basra Körfezi'ndeki petrol akışlarının düzensiz şekilde toparlanmasını gerekçe göstererek Brent petrol için 2026 üçüncü çeyrek sonu fiyat tahminini varil başına 92 dolar seviyesinde bıraktı.
Banka, mevcut görünümde tahminini değiştirmezken, piyasadaki risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğine işaret etti.
120 dolar senaryosu
ANZ değerlendirmesinde, bölgesel arz kesintilerinin şiddetlenmesi ve küresel petrol piyasasındaki yedek üretim kapasitesinin zayıflaması durumunda Brent petrol fiyatının varil başına 120 dolara kadar yükselebileceği ifade edildi.
Brent petrol 100 doların üzerinde
Eylül vadeli Brent petrolü bu sabah 100,66 dolar seviyesinde işlem gördü.
Brent petrol fiyatı bu hafta yaklaşık yüzde 14, ay başından bu yana ise yaklaşık yüzde 37 yükseldi.