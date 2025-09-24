Apartmanda yaşayan kiracı ve ev sahipleri dikkat! Yeni yılda cezalar artıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ‘çevre kanunu’ uyarınca 2026’da cezaları yeniden güncellemesi bekleniyor.

Özellikle apartmanlarda gürültü ve çevre düzenini bozan davranışlar, kiracı ya da ev sahibi fark etmeksizin ciddi yaptırımlara tabi olacak.

Gürültü yapanlara 11 bin lira ceza uygulanıyor

Komşularını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinleyen, geç saatlerde tadilat yapan ya da gürültü kirliliğine sebep olanlara 11.035 TL ceza kesiliyor. Gürültünün işyeri veya şantiyede olması halinde bu rakam 111.361 TL’ye, fabrikalarda ise 334.297 TL’ye kadar çıkıyor. Bu rakamlar yeni yıl ile birlikte artacak.

Çöpler ve atıklar için cezalar da artıyor

Çöplerin gelişigüzel bırakılması, geri dönüşüm kurallarına uyulmaması da apartman hayatında sık rastlanan sorunlar arasında. Denetimlerde uygunsuz davranışlar tespit edilirse apartman sakinleri para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Apartman yönetmeliğine uymayana büyük ceza

Bu noktada en büyük sorumluluk apartman yöneticisine düşüyor. Kat maliklerinin ortak kararıyla seçilen yönetici, sadece aidat toplamakla değil, aynı zamanda yönetmelikte belirtilen düzenin uygulanmasını sağlamakla yükümlü. Yöneticinin görevi; apartman defterlerini tutmak, bütçeyi denetlemek, bakım-onarım işlerini yürütmek ve kurallara uymayanlar hakkında yasal süreci başlatmak. Yani apartman yöneticisi, apartman sakinleri için hem mali hem de hukuki sorumluluk taşıyan bir temsilci konumunda.

Uzmanlar, apartmanlarda yaşanan pek çok anlaşmazlığın yönetmelikte açıkça belirtilmiş kuralların uygulanmamasından kaynaklandığını belirtiyor. Düzenlemeye göre, yöneticilerin kuralları uygulamaması veya göz ardı etmesi durumunda da sorumluluk doğabileceği ifade ediliyor.

Ortak alanlarda sorumluluk

Merdiven boşluğuna eşya koymak, yangın merdivenlerini kapatmak ya da apartman düzenini bozacak davranışlarda bulunmak ise Kat Mülkiyeti Kanunu ve yangın yönetmelikleri çerçevesinde yaptırımlara tabi tutuluyor.