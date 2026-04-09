APP plakada yönetmelik düzenlemesi: Ücretsiz değiştirilecek

ANKARA(EKONOMİ)

Araçların Satış Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle yönetmeliğe şu hüküm eklendi:

“Plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından bu Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespiti halinde, tescil plakasının tekrar basımı için plaka basım talep belgesi aranmaz. Bahse konu plakalar, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin değiştirilir”