Apple, cihaz kiralama dönemini başlattı

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Apple, ABD'de iPhone, Apple Watch, Mac ve iPad modellerini kapsayan Apple Upgrade adlı yeni cihaz kiralama programını kullanıma sundu.

Klarna tarafından sağlanan finansman altyapısıyla sunulan program, Apple'ın internet mağazası, Apple Store uygulaması ve ABD'deki fiziksel Apple Store mağazalarında kullanılabilecek.

Aylık fiyatlar 11,99 dolardan başlıyor

Program kapsamında iPhone ve Apple Watch modelleri için 12 ve 24 aylık, Mac ve iPad modelleri için ise 24 ve 36 aylık kiralama seçenekleri sunuluyor.

Aylık başlangıç ücretleri iPhone için 17,99 dolar, Apple Watch için 11,99 dolar, Mac için 24,99 dolar ve iPad için 11,99 dolar olarak belirlendi.

Programa katılan kullanıcılar mevcut cihazlarını Apple Trade In kapsamında takas ederek aylık ödemelerini düşürebilecek. Apple Card ile yapılan kira ödemelerinde ise yüzde 3 Daily Cash kazanılabilecek.

Süre sonunda üç farklı seçenek

Başvurular çevrim içi veya mağazalarda birkaç dakika içinde tamamlanabilecek. Başvuru sürecinde kredi notunu etkilemeyen yumuşak kredi sorgulaması yapılacak ve onay süreci Klarna tarafından yürütülecek.

Kiralama süresi sonunda kullanıcılar cihazlarını yeni nesil bir modelle değiştirebilecek, tek seferde satın alabilecek veya iade ederek programdan ayrılabilecek. Faturalandırma ve kalan ödemeler Klarna uygulaması üzerinden takip edilecek.

Kiralanan cihazlara isteğe bağlı olarak AppleCare aboneliği de eklenebilecek.