  3. Apple'dan rekor: Bir haftada kasasına 400 milyar dolar girdi!
Apple'dan rekor: Bir haftada kasasına 400 milyar dolar girdi!

CEO Tim Cook’un Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump ile görüşmesinin ardından, ABD’li teknoloji devi Apple'ın şirket hisseleri bir haftada yüzde 13 değer kazanarak Temmuz 2020’den bu yana en yüksek haftalık artışını kaydetti.

ABD'li teknoloji devi Apple, CEO Tim Cook'un Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile görüşmesinin ardından borsada güçlü bir yükseliş yaşadı. Şirkət hissələri bir haftada yüzde 13 değer kazanarak Temmuz 2020'den bu yana en yüksek haftalık artışını kaydetti.

CNBC-e'nin haberine göre Cook, çarşamba günü yapılan görüşmede, önümüzdeki dört yıl içinde ABD'de 100 milyar dolarlık yatırım planını açıkladı. Bu yatırım, şirketin tedarik zincirini ve ileri üretim teknolojilerini ülke içine taşımayı hedefleyen Amerikan Üretim Programı kapsamında yapılacak.

Trump'tan "En büyük yatırım" yorumu

"Yatırımlarımızı Amerika'da yapmaya, istihdam yaratmaya ve ürünlerimizin kalbindeki teknolojileri burada geliştirmeye devam edeceğiz" diyen Cook'un açıklamalarına, Trump "Apple'ın Amerika'da ve başka bir yerde yaptığı en büyük yatırım" sözleriyle karşılık verdi.

Piyasa değeri 3,4 trilyon dolara yükseldi

Apple, şubat ayında da gelecek dört yılda ABD'de 500 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu.

Hisseler cuma günü yüzde 4 yükselerek 229,35 dolardan kapanırken, şirketin piyasa değeri bir haftada 400 milyar dolar artışla 3,4 trilyon dolara ulaştı. Apple, bu değerle Nvidia ve Microsoft'un ardından dünyanın en değerli üçüncü şirketi konumunu koruyor.

