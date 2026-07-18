Apple, Türkiye'de dijital abonelik fiyatlarına zam yaptı

Apple, resmi internet sitesinde yaptığı güncellemeyle Türkiye'deki dijital servis abonelik ücretlerini yeniden belirledi.

Yeni tarifeye göre Apple Music'in öğrenci paketi aylık 32,99 TL'den 49,99 TL'ye, bireysel paket 59,99 TL'den 89,99 TL'ye yükseldi. Aile paketi abonelik ücreti ise aylık 149,99 TL olarak güncellendi.

iCloud+ paketleri de zamlandı

Apple'ın bulut depolama hizmeti iCloud+ paketlerinde de fiyat artışına gidildi.

Buna göre 50 GB depolama paketi 39,99 TL'den 49,99 TL'ye, 200 GB paketi 129,99 TL'den 169,99 TL'ye yükseldi.

Daha yüksek kapasiteli paketlerde ise 2 TB seçeneğinin aylık ücreti 399,99 TL'den 549,99 TL'ye, 6 TB paketi 1.299,99 TL'den 1.699 TL'ye, 12 TB paketi ise 2.499,99 TL'den 3.399 TL'ye çıkarıldı.