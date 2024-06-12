  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Apple, yapay zeka hamlesiyle Microsoft'u geçip birinciliğe oturdu
Takip Et

Apple, yapay zeka hamlesiyle Microsoft'u geçip birinciliğe oturdu

ABD'li teknoloji devi Apple, yeni yapay zeka hamlelerini duyurmasının ardından Microsoft'un piyasa değerini geçerek yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Apple, yapay zeka hamlesiyle Microsoft'u geçip birinciliğe oturdu
Takip Et

Apple'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, çarşamba günü TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak hisse başına 215,62 dolara yükseldi. Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,31 trilyon dolara ulaştı.

Microsoft'un 3,27 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Apple, dünyanın en değerli şirketi ünvanını geri almış oldu.

Apple, hafta başında "Apple Intelligence" adını verdiği yeni yapay zeka teknolojisini tanıtmış, akıllı kişisel asistanı Siri'ye sohbet robotu ChatGPT'nin entegrasyonu için OpenAI ile ortaklık yaptığını duyurmuştu.

Yeni yapay zeka hamlelerini açıklamasının ardından Apple'ın hisseleri salı günü yüzde 7'den fazla artmıştı.

Microsoft'tan yapay zeka ve bulut sistemine 2,2 milyar dolarlık yatırımMicrosoft'tan yapay zeka ve bulut sistemine 2,2 milyar dolarlık yatırımŞirket Haberleri

 

ABD Adalet Bakanlığı Apple'a rekabet davası açtı

Apple Haberleri

ABD Adalet Bakanlığı Apple'a rekabet davası açtı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Apple