Apple yöneticisi Phil Schiller, OpenAI yönetim kuruluna katılıyor

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, teknoloji endüstri devi, OpenAI'nin kar amacı gütmeyen yönetim kurulunda şirketi temsil etmesi için App Store şefi ve eski pazarlama başkanı Phil Schiller'i seçti. Schiller'in gözlemci rolü alacağı, yani yönetim kurulu toplantılarına katılabileceği ancak oy kullanamayacağı veya yönetici olarak görev yapamayacağı bildiriliyor. Schiller henüz herhangi bir yönetim kurulu toplantısına katılmazken, bu düzenlemenin yılın ilerleyen dönemlerinde başlaması planlanıyor.

Kurula katılmak Schiller'in OpenAI'nin iç işleyişi hakkında daha fazla bilgi edinmesine olanak tanıyacak

Apple'ın bu yılın sonlarında iOS ve macOS'ta ChatGPT'yi oluşturmaya çalışması nedeniyle kurula katılmak Schiller'in OpenAI'nin iç işleyişi hakkında daha fazla bilgi edinmesine olanak tanıyacak. Entegrasyon, yapay zeka destekli Siri'nin, kullanıcılar izin verirse ChatGPT'ye daha gelişmiş sorgular göndermesine olanak tanıyacak.

Bir şirketin yönetim kurulundaki gözlemci, yönetim kurulunun karar alma sürecine vakıftır ancak oy hakkı ya da diğer yönetsel yetkilere sahip değildir.

Apple'ın OpenAI'deki yeni rolü, Haziran ayında OpenAI'nin ChatGPT sohbet robotunun Apple cihazlarına entegrasyonuna ilişkin duyurusunu takip ediyor.