Apple'dan iPhone'da güncelleme çalışmasını erteleme kararı

Apple'ın iPhone, iPad, Mac ve diğer cihazların gelecek yılki yazılım güncellemelerinin geliştirilmesine ara verdiği ve aksaklık yaratan unsurların üzerine eğilmeye karar verdiği belirtildi.



Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre, geçen hafta şirket içinde çalışanlara duyurulan gecikme, ilk sürümlerdeki hataların çoğalmasının ardından kalite kontrolünün sürdürülmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.



Kaynaklar, şirket mühendislerinin yeni özellikler eklemek yerine aksaklıkları gidermek ve yazılımın performansını artırmakla görevlendirildiğini söyledi.