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Arabayı yıkatmak da artık servet! İşte şehir şehir araba yıkatma fiyatları!

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, Türkiye genelinde oto yıkama fiyatlarında rekor artışlar yaşandı. Aralık ayında, araç sahiplerinin ödediği iç-dış yıkama ücretleri 200-250 TL arasında değişirken, bazı bölgelerde fiyatlar 2-3 katına kadar yükseldi.

Haber Merkezi
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Arabayı yıkatmak da artık servet! İşte şehir şehir araba yıkatma fiyatları!
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2025 yılına girilmesiyle birlikte birçok ürün ve hizmete peş peşe zam geldi ve gelmeye devam ediyor. Ehliyet, sürücü kursu, benzin derken sıra tabi ki oto yıkama ücretlerine geldi. 

Yılbaşının ardından, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde oto yıkama ücretlerinde ortalama yüzde 40-50 oranında bir artış yaşandı. Bu artış, özellikle lüks semtlerde daha belirgin hale geldi. Bazı bölgelerde, araç sahipleri oto yıkama için neredeyse yüksek gelirli bir vatandaşın bile tepkisini çekecek seviyelere varan fiyatlarla karşı karşıya kaldı.

Lüks semtlerde fiyatlar daha da yükseldi

İstanbul ve Ankara’daki lüks semtlerde oto yıkama fiyatları ciddi şekilde arttı. İstanbul’un Beşiktaş, Ortaköy, Levent, Kadıköy ve Sarıyer gibi prestijli semtlerinde, Ankara’nın ise Çankaya, Oran, Çukurambar ve Batıkent gibi bölgelerinde iç-dış yıkama fiyatları 600-700 TL seviyelerine kadar yükseldi. Bu yüksek fiyatlar, özellikle orta ve yüksek gelirli vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Self servis oto yıkama tercih edilmeye başlandı

Fiyatlardaki bu büyük artış, birçok sürücüyü alternatif yöntemlere yönlendirdi. Özellikle kış aylarında araçların hızla kirlenmesi nedeniyle ticari araç sahipleri ve sık sık araç kullanan kişiler, oto yıkama için önemli meblağlar ödemek zorunda kalıyor. Sözcü'de yer alan habere göre, bu duruma çözüm olarak, benzin istasyonlarındaki self servis oto yıkama noktaları tercih edilmeye başlandı.

Self servis oto yıkama istasyonlarında, araç sahipleri daha düşük maliyetlerle araçlarını yıkayabiliyor. Ancak, bu durumun bir sonucu olarak, benzin istasyonlarında yoğunluk artmış durumda. Sürücüler, hem zamandan hem de paradan tasarruf etmek için bu seçenekleri tercih ediyorlar.

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