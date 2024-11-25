Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında 15 günlük süre kalkıyor

Yeni araç satın alacak kişileri yakından ilgilendiren uygulamada, trafik sigortasını aynı gün yaptırma şartı yer alıyor. Trafik sigortası ertesi güne bırakılırsa poliçe yüzde 5 zamlı olacak.

Şu an yürürlükte yer alan uygulamada yeni araç satışlarında trafik sigortası 15 gün içinde yaptırılabiliyordu. Ancak bu uygulamayı Anayasa Mahkemesi (AYM), ‘13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 94. Maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının Anayasa’ya aykırı oldukları gerekçesiyle iptal etmişti. AYM’nin iptal kararında ‘Bu karar Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine (5.12.2024 tarihi itibariyle) karar verildiği’ bilgisi yer alıyordu.

AYM’nin kararı aşağıdaki maddeleri iptal etti

- Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde, devreden kişi 15 gün içinde sigortacıya durumu bildirmek zorundadır.

- Sigortacı sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren on beş gün içinde feshedebilir.

- Sigorta fesih tarihinden on beş gün sonrasına kadar geçerlidir.

5 Aralık itibariyle başlayacak yeni uygulama ile artık araç satışında zorunlu trafik sigortası aynı gün yapılacak. Aynı gün yapılmadığı takdirde poliçeye yüzde 5 sürprim zammı uygulanacak. Araç satışı hafta sonları nöbetçi noterlerde yapılırsa, satış takip eden ilk iş gününde (Pazartesi) yapılmış sayılır ve sürprim zammı salı günü uygulanır.