Araç değiştirme desteği için fon çağrısı! Sektörden hurda teşvik yasası önerisi geldi

Otomotiv sektöründen hurda araç teşvik yasasına önerisi geldi. Hem yakıt tasarrufu hem de ekonomiye katkı için geçmiş dönemde de yapılan düzenlemenin yeniden gündeme getirilmesini öneren sektör belli yaşın üzerindeki araçların hurdaya ayrılması gerektiğini dikkat çekiyor. Türkiye'deki kayıtlı araçların yaşlanması, çevre açısından önemli bir sorun olarak görülürken, 13 yaş üstü otomobiller için 'araç değiştirme desteği' talep ediliyor.

Otomotiv ihracatı yavaşladı

OSD'nin yayımladığı rapora göre, toplam otomotiv üretimi geçen yıla göre yüzde 7 düşerken, ihracat ise önceki yıl ile benzer bir seyir izleyerek yüzde 1 oranında yavaşladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayisinin ihracatı yılın ilk dokuz ayında yüzde 16 artışla 26,7 milyar dolara ulaştı ve sektörel sıralamada ilk sırada yer aldı.

"Kapasite kullanımında hâlâ bir eksiklik var"

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Eroldu, eylül ayında 3,4 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdıklarını belirtirken, "Adetsel ihracatımızda, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 16'lık bir artışla yaklaşık 90 bin adete ulaştık. Bu yıl sonu için oldukça olumlu bir sinyal," dedi. Ancak kapasite kullanımında hâlâ bir eksiklik söz konusu; geçen yıla göre 3 puanlık bir düşüşle yüzde 76 seviyelerinde kaldıklarını ifade etti.

Eski araçlar için 'fon kurulsun, hurdaya ayrılsın' önerisi

Çevre kirliliğinin yüzde 95’lik oranının trafiğe kayıtlı eski araçlardan kaynaklandığına dikkat çeken Eroldu “Mevcut parkın neredeyse 10 milyon adedi, 13 yaş ve üstü. Bu araçlar çevre kirliliğinin 95’ini oluşturuyor. Bu parkın bertaraf edilmesi lazım, örneğin Çevre Bakanlığı üzerinden bir fon oluşturulması ve eski araçların belli bir rakam karşılığında hurdaya ayrılması konuşulabilir" dedi.

Araç değiştirme desteği

Geçmiş yıllarda uygulamanın yapıldığını hatırlatan Eroldu, "Araç değiştirme desteği gibi düşünebiliriz bunu. Geçmiş yıllarda yapıldı, çok suiistimaller oldu. Bir takım tedbirlerle bu önlenebilir." diye konuştu.

Eroldu, hurda teşviğinin ülke yakıt faturasına büyük katkı sağlayacağını dikkat çekerek, "Bu gerçekten önemli bir konu, bu durumun sağlayacağı yakıt ekonomisi bile ülkenin yakıt faturasına büyük bir destek aslında. Çevresel katkıların yanı sıra ödemeler dengesi için de önem arz ediyor." dedi.

"Yakıt sarfiyatı iki katı"

2000 yılı öncesi modellerin yakıt sarfiyatının neredeyse iki katı olduğunu belirten Eroldu, "Bu noktada atılacak bir adım ülkemizin 0 emisyon hedefleri için ciddi bir ilerleme kazandıracaktır. Hibrit ve elektrikli araçların ön plana çıkmasını desteklenmesi bu noktada önemli rol oynuyor” ifadelerini kullandı.