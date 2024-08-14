Araç geçiş garantisi: 6 ayda 36 milyar TL ödendi

Karar Gazetesi'nde yer alan habere göre 2024 yılının ilk altı ayında Yap-İşlet-Devret (YİD) projeleri, Hazine'ye önemli bir maliyet çıkardı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yayımladığı "2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu", Hazine tarafından bu projelere yapılan garanti ödemelerini ortaya koydu.

KGM'nin raporuna göre, 2024 yılının ocak-haziran döneminde Hazine tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerini yürüten şirketlere toplam 36 milyar 109 milyon 378 bin 774 TL ödeme yapıldı. Bu ödemeler, özellikle araç geçiş garantilerinin tutturulamaması nedeniyle gerçekleşti.

"Türkiye ekonomisi için bir karadelik"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu duruma dikkat çekti. Yavuzyılmaz, YİD projelerini "Türkiye ekonomisi için bir karadelik" olarak nitelendirdi, bu projelerin Hazine'ye olan maliyetinin sürdürülemez olduğunu belirtti.