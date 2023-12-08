Araç kiralamada en çok benzinli araçlar tercih edildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, veriler, hem daha uygun fiyata kiralanabildiği hem de yüksek verim ve uzun yol performansı nedeniyle 2023 yılında kiralamada en çok benzinli araçların tercih edildiğini gösteriyor.

Tüketiciler sadece araç satın alırken değil araç kiralarken de depo maliyetini düşünerek tercihlerini yapıyor. Dizel, elektrikli ve hibrit yakıtlı araç seçenekleri olsa da kiralamada uzun yol performansı sayesinde hala en çok benzinli araçlar tercih ediliyor.

Benzinli araçların çok tercih edilmesinde bu araçların kiralama ücretlerinin ortalama yüzde 10 oranında daha uygun olması da etkili oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Araç Kiralama İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, yüksek performansa sahip benzinli araçların özellikle kısa dönemli kiralamalarda daha çok tercih edildiğini kaydetti.

Şehir içi ve uzun süre kiralamalarda ise dizel araçların öne çıktığını ifade eden Sağlam, elektrikli araçlarla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında elektrikli araçların kiralanma oranı yalnızca yüzde 0,4 olsa da bu oranın 2024 yılında artmasını bekliyorum. Çünkü son dönemde çok çeşitli marka ve modelde elektrikli araçların erişilebilir olması ve her geçen gün yeni markalarla arzın artmasıyla birlikte tüketicilerin elektrikli araçlara ilgisi arttı. Bu noktada elektrikli araç sürüş deneyimi yaşamak için araç kiralamak ideal bir seçenek. Çünkü tüketici elektrikli araç kiralayarak elektrikli araç satın almadan diledikleri sürede bu araç türünü deneyimleme imkanına sahip oluyor’."

İndirimli araç kiralamak isteyenler için Enuygun olarak yaptıkları kampanyayı hatırlatan Sağlam, "Yaptığımız kampanya kapsamında aracınızı 2 bin TL’ye varan indirimle kiralamanız mümkün. Eğer elektrikli araç ile seyahat etmeyi merak ediyorsanız bu kampanya kapsamında elektrikli aracınızı da 2 bin TL’ye varan indirimle kiralayabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.