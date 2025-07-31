Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geliyor
Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, haftalardır yatay seyir izleyen akaryakıt fiyatlarında zam beklentisine neden oldu. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, cumartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinin litre fiyatına 1 liranın üzerinde zam bekleniyor.
3 Temmuz'da açıklanan ÖTV zammıyla birlikte peş peşe zamlanan akaryakıt grubu ürünleri, haftalardır yatay seyir izliyor.
Brent petrol fiyatının 73 dolara fırlamasının ardından akaryakıt sektörü kaynakları, geçtiğimiz hafta 44 kuruş zamlanan otogazın ardından motorin ve benzine de zam geleceğini belirtti.
1 liranın üzerinde fiyat artışı
Cumartesi gece yarısından itibaren pompaya yansıması beklenen zamla birlikte motorin ve benzin grubunda 1 liranın üzerinde artışa gidilmesi bekleniyor.
Güncel benzin fiyatları
İstanbul (Anadolu): 51.21 TL/L
İstanbul (Avrupa): 51.36 TL/L
İzmir: 52.4 TL/L
Ankara: 52.06 TL/L
Güncel motorin fiyatları
İstanbul (Anadolu): 52.58 TL/L
İstanbul (Avrupa): 53.7 TL/L
İzmir: 54.94 TL/L
Ankara: 54.59 TL/L