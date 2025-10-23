Araç sahipleri dikkat: Motorine büyük zam bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni yaptırım kararı, küresel enerji piyasalarında büyük yankı uyandırdı. Rusya’nın en büyük petrol devleri Rosneft ve Lukoil, ABD’nin yaptırım listesine dahil edildi.

Kararın ardından bu şirketlerle ticari ilişkisi bulunan ülkelerin de dolaylı olarak etkilenmesi bekleniyor. Gelişme, brent petrol fiyatlarını hızla yükseltirken, yurt içi akaryakıt fiyatlarında da yeni zam beklentilerini beraberinde getirdi.

"Fiyatlar gerilemezse 2 TL dolayında zam var”

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelişmeyi duyurdu. Aydilek, “Çarşı karıştı. ABD, Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine ekledi. Motorin fiyatları uluslararası piyasalarda hızla arttı. Bayiler düşük fiyattan motorin almak için alarma geçti. Fiyatlar gerilemezse cuma gece yarısı 2 TL dolayında zam var.” ifadelerini kullandı.

Güncel akaryakıt fiyatları

Benzin:

İstanbul (Anadolu): 52.15 TL/L

İstanbul (Avrupa): 52.3 TL/L

İzmir: 53.5 TL/L

Ankara: 53.16 TL/L

Motorin:

İstanbul (Anadolu): 52.25 TL/L

İstanbul (Avrupa): 52.37 TL/L

İzmir: 53.72 TL/L

Ankara: 53.38 TL/L