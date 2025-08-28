Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor: Tabela değişecek

Milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki hareketlilikle birlikte yeniden yükselişe geçti. Ağustos ayında büyük ölçüde sabit kalarak sürücülere rahat bir dönem sunan pompa fiyatları, Brent petrol piyasasındaki dalgalanmaların etkisiyle tekrar artış gösterdi.

1 TL’yi aşan bir zam yapılması bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde yapılan benzin zammının ardından bu kez de motorin fiyatlarında artışa gidilecek. Motorinin litre fiyatına, 30 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL’yi aşan bir zam yapılması bekleniyor. Yeni fiyatların gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıtılacağı öngörülüyor.

28 Ağustos 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.84 TL

Motorin litre fiyatı: 52.15 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.69 TL

Motorin litre fiyatı: 52.03 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.63 TL

Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.95 TL

Motorin litre fiyatı: 53.43 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL