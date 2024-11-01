  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Araç sahipleri dikkat! Otogaza zam yolda
Takip Et

Araç sahipleri dikkat! Otogaza zam yolda

Yarından itibaren otogaz (LPG) fiyatlarına 71 kuruşluk bir artış yapılması öngörülüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Araç sahipleri dikkat! Otogaza zam yolda
Takip Et

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını yakından izlemeye devam ediyor.

Otogaz fiyatlarına zam

Otogaz fiyatlarına bu geceden itibaren 71 kuruş zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42 lira 91 kuruştan, motorin litre fiyatı 42 lira 79 kuruştan, otogazın litre fiyatı 25 lira 13 kuruştan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Sahtecilikte pes dedirten yöntem! Lazerle 2 Euro bastılarSahtecilikte pes dedirten yöntem! Lazerle 2 Euro bastılarGündem

 

Petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik yapıldıPetrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik yapıldıEkonomi

 

Ekonomi
Kredi kartlarındaki para puanlar için son günler! Tüketici dernekleri uyarıyor
Kredi kartlarındaki para puanlar için son günler! Tüketici dernekleri uyardı
OECD raporu yayımlandı: Türkiye'de yabancı yatırımlarda rekor artış
Türkiye'de yabancı yatırımlarda rekor artış
İş dünyası ödemelerde zorlanıyor: Karşılıksız çek adedinde artış dikkat çekici
Karşılıksız çek adedinde artış dikkat çekici
Batı Karadeniz'de "Kestane Karası" sona erdi, tekneler Karadeniz’e açıldı
Batı Karadeniz'de "Kestane Karası" sona erdi, tekneler Karadeniz’e açıldı
Son dakika... İstanbul'un enflasyonu açıklandı
İstanbul'un enflasyonu açıklandı
Ekmeğe zam gelecek mi? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı yanıt verdi
Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı