Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK muayene ücretleri değişiyor
Araç sahiplerinin yılda minimum 1 defa yaptırmak zorunda oldukları muayene ücretleri için yeni yılda düzenleme geliyor. 2024 yılı için yeniden değerlendirme oranı % 43,93 olmuştu. Yüzde 43,93 oranı TÜVTÜRK araç muayene ücretine yansıdı. Bu doğrultuda araç muayenesi 1.821 TL'den 2.621 TL'ye çıkacak
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2024 yılı için araç muayene ücretlerinde önemli bir artış gerçekleşti. TÜVTÜRK, yeni yıl için belirlenen yüzde 43,93'lük yeniden değerlendirme oranı doğrultusunda, araç muayene ücretlerine zam yaptı.
Resmi Gazete'de yayımlandı
Bu düzenleme ile, araç sahiplerinin yılda en az bir kez yaptırmak zorunda oldukları muayene ücreti 1.821 TL'den 2.621 TL'ye yükseldi.
Ekonomi