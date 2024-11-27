Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK muayene ücretleri değişiyor

2024 yılı için araç muayene ücretlerinde önemli bir artış gerçekleşti. TÜVTÜRK, yeni yıl için belirlenen yüzde 43,93'lük yeniden değerlendirme oranı doğrultusunda, araç muayene ücretlerine zam yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Bu düzenleme ile, araç sahiplerinin yılda en az bir kez yaptırmak zorunda oldukları muayene ücreti 1.821 TL'den 2.621 TL'ye yükseldi.