Aracı kurumlar enflasyon sonrasında faiz indirimi bekliyor mu?

Nisan 2025’te Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonu aylık bazda yüzde 3 artışla yıllık bazda yüzde 37,86’ya geriledi.

Aracı kurumlar, enflasyon verisi sonrasında TCMB’nin faiz hamlelerinde gelecek dönemde nasıl adımlar atılabileceğini değerlendirdi.

Faiz indirimi haziran sonrasına sarkabilir

Yatırım Finansman, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim döngüsüne dönüşün haziran sonrasına sarkabileceği görüşünü dile getirdi.

Yatırım Finansman Başekonomisti Erol Gürcan yayımladığı enflasyon notunda, yıllık enflasyonda sınırlı da olsa düşüşün sürmesi bardağın dolu tarafına not edilebilecek olsa da seyrek bazında Mart’ta yüzde 4,3 değer kaybeden TL’nin Nisan’da da yüzde 5 değer kaybederek enflasyon kur geçişinin Mayıs’ta da sürebileceğini işaret ettiğini belirtti.

Bu görünüm altında, TCMB’nin yılsonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin önemli ölçüde yukarı yönlü olduğunun söylenebileceğine işaret eden Gürcan, "Bu durum, TCMB’nin faiz indirimlerine devam etme ihtimalini kısa vadede zayıflatmakta. Diğer taraftan, finansal koşullardaki sıkılığın yeniden artması sonrasında iç talepte 2Ç25-3Ç25 dönemlerinde görülebilecek yavaşlama enflasyon görünümüne katkı sağlayabilir. Bu görünüm altında, yüzde 28,7 seviyesindeki yılsonu tahminimizi korumakla birlikte, tahminimiz üzerindeki yukarı yönlü risklerin ağır bastığını vurgulayalım. Faiz indirimlerinin devamı, üst banttan yapılan fonlamaya ihtiyacın azalmasıyla yeniden öne çıkacaktır. TCMB’nin bir sonraki PPK toplantısı 19 Haziran’da. Bu toplantıya kadar, 22 Mayıs’ta TCMB Enflasyon Raporu 2025/II ve 3 Haziran’da Mayıs TÜFE verileri de görülecek” değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonda henüz faiz indirimini destekleyen bir görünüm yok!

Gedik Yatırım, döviz rezervlerinde süregelen düşüşe ek olarak, enflasyon tarafında da henüz faiz indirimini destekleyen bir görünüm olmadığını ifade etti.

Gedik Yatırım Başekonomisti Serkan Gönençler enflasyon verisine ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini belirlemesinde enflasyondan ziyade döviz rezervlerinin seyrinin daha belirleyici göründüğüne işaret ederek, "Önümüzdeki süreçte, bir yandan sepet kur (ya da Euro/TL) artışı enflasyonu olumsuz etkilerken, iç talep zayıflaması bu olumsuz etkileri sınırlayabilir. Buna rağmen, TÜFE enflasyonunun sene başındaki öngörülerin en az yüzde 3-4 puan üzerinde bir patikada seyredeceğini düşünüyoruz." dedi.

Manşet TÜFE enflasyonunun Temmuz’dan itibaren baz etkisi yardımıyla düşüşe geçmesini faiz indirim beklentilerini destekleyen bir faktör olarak niteleyen Gönençler, "Ancak, TCMB’nin döviz rezervlerinde yüzde 48-49 civarlarına yükselmiş fonlama maliyetine rağmen süregelen düşüş (17 Nisan’daki faiz artışı sonrası yaklaşık 6 milyar $’lık daha düşüş oldu), TCMB’nin faiz kararlarında asıl belirleyicinin bir süre daha enflasyondan ziyade döviz rezervlerinin seyri olabileceğine işaret ediyor” diyerek görüşlerini aktardı.

Garanti BBVA Yatırım, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Garanti BBVA Yatırım, enflasyon üstünde yeni bir risk oluşmadığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikasını devam ettireceği varsayımı ile 2025 yılsonunda yıllık TÜFE enflasyonunun yüzde 31’e ineceği tahmininde bulundu.

Garanti BBVA Yatırım Başekonomisti Nihan Ziya Erdem, enflasyon verisinin ardından yayınladığı notta, martta TL’deki değer kaybın hızlanması, enflasyon beklentilerinin sınırlı da olsa yükselmesi ve hava koşulları nedeniyle gıda fiyatları üstündeki risklerin önümüzdeki dönem enflasyon görünümü için yukarı yönlü etki yarattığına işaret etti.

Öte yandan petrol fiyatlarındaki düşük seyir, TCMB’nin para politikasında ek sıkılaştırma yapması ve iç talepte olası yavaşlamanın enflasyonda yukarı yönlü riskleri dengelediğine de dikkat çeken Nihan Ziya Erdem, "Özellikle gıda kaynaklı etkilerle yıllık enflasyonda düşüş eğilimi 2025 yılı içindeki bazı aylarda kesintiye uğrayabilir. Enflasyon üstünde yeni bir risk oluşmadığı ve TCMB’nin sıkı para politikasını devam ettireceği varsayımı ile 2025 yılsonunda yıllık TÜFE enflasyonunun yüzde 31’e ineceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Şekerbank, yıl sonu enflasyon beklentisini değiştirmedi

Şekerbank, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,7 olarak korudu.

Şekerbank Ekonomisti Ozan Can Türkmen, enflasyon verisine ilişkin analizinde, Nisan ayı enflasyonunun, mart ayında yaşanan oynaklığın etkilerini yansıtarak yüksek bir gerçekleşme kaydetse de olumlu işaretler içerdiğine değinerek, "Kur geçişkenliği yüksek kalemlerde beklentimizden daha sakin gerçekleşen yukarı yönlü baskılar, manşet gerçekleşmenin beklentimizin altında kalmasına neden olmakla birlikte, fiyatlama davranışlarında olumlu bir gelişime işaret etmektedir" diyerek görüşlerini aktardı.

Mayıs ayı verisinin mevcut olumlu sinyalleri sürdürmesi durumunda dezenflasyon patikasının gecikme ile de olsa aynı doğrultuda devam ettiğini söylemenin mümkün olacağının altını çizen Ozan Can Türkmen, "Önümüzdeki süreçte beklentilerdeki ve fiyatlama davranışlarındaki gelişmeleri enflasyon görünümü için yakından takip etmeye devam edeceğiz. Merkez Bankası’nın şimdiye dek yürüttüğü sözlü yönlendirme politikasına ve Para Piyasası Kurulu’nun karar metinlerine dayanarak, faiz indirimlerine şeffaf bir iletişim anlayışıyla ve para politikasının sıkılığı korunarak devam edileceğini düşünüyoruz. PPK karar metninde yapılan yönlendirme bu görüşümüzü desteklemektedir." dedi.

Türkmen yaptığı analizde, TCMB'nin geçtiğimiz hafta sonu attığı adımlarla birlikte Türk lirası için istikrarlı bir görünüm elde edebileceğini ve bu görünümün ardından faiz indirimlerinin devam edeceğini düşündüklerini kaydetti ve "Küresel piyasalardaki oynaklığın ve yurtiçi döviz talebinin elverişli hale geleceği beklentisiyle birlikte yıl sonuna dek politika faizinde 14 puan indirim alanı görüyoruz" dedi.

TÜFE'de aylık yükseliş TCMB’nin elini zorlaştırdı

Marbaş Menkul, TÜFE özelinde ana eğilim gerilemeye tekrardan dönse de aylık bazda yukarı yönlü hareket riskinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) elini zorlaştırdığı görüşünü savundu.

Marbaş Menkul tarafından yayımlanan enflasyon verisi notunda, mevsimsellikten arındırılmış TÜFE özelinde makas farkını yakından takip etmekte fayda olduğunu, bununla birlikte Nisan Ayı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporunda gelecek notları önemsediklerini kaydedildi ve "TCMB eski rezerv gücü ve mali yapısına ulaşamaz ise 300 baz puanlık bir koridor hakkı daha yukarı yönlü var. Aksi takdirde başarılı olup TÜFE tarafında denge arayışı temmuz ayına kadar sağlanırsa yumuşak iniş sürecine yılın 2.yarısından itibaren kademeli başlanabilir. Ancak hatırlatalım politika faizi üzerinden reel faiz verme çabası TCMB özelinde yıl boyu sürecek. TCMB hedef üst bandına uymak için bundan sonraki aylarda yüzde 2 altında TÜFE verilerine ihtiyaç var. Revizyon ihtiyacı her geçen gün artıyor" denildi.

Faiz indirimi temmuzda uygun görünüyor

Trive, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) haziran ayı için faiz indirimi beklentileri olmadığını, eğer şartlar oluşursa faiz indirimi için en uygun ayın temmuz gibi durduğunu bildirdi.

Trive analistleri bugün açıklanan enflasyon verilerinin ardından yayımladıkları notta, "TCMB’nin koridor üst bandını ve politika faizini artırma adımlarının kısa sürede geri alınacağı ve yeniden faiz indirimlerine başlanabileceği algısı pozitif yönde toparlanmış değil" değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, ABD-Çin gerginliğinin yumuşama gösterdiği bu dönemde somut gelişmelerin izleniyor olmasının yanında yurt içerisinde siyasi cephede tansiyonun düşmesi durumunda merkez bankasının elinin kuvvetleneceğine işaret etti.

Analistler, "Faiz indirimi için ‘şartlar izin verirse’ tabirini kullanmamızın neden ise açık: Yaşanan süreç ekonomik değil siyasi… Yani küresel ve yerel siyasetin sert negatif etkisinin TL ve TL bazlı varlıklar üzerinde etkisinin hissedildiği bir konjonktür içerisinde olmamız nedeni ile gözlemlerimizi ve beklentilerimizi siyaset cephesinde yaşanan sürece göre belirleyeceğiz. Mevcut durumda yıl sonuna yönelik yüzde 32/33 bandında enflasyon, yüzde 35 politika faizi beklentimizi koruyoruz" görüşünü sundu.

Temmuzda 300 baz puan ile faiz indirimine başlaması öngörülüyor

KuveytTürk Yatırım, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayında 300 baz puan ile faiz indirim patikasına başlayacağını öngördü.

KuveytTürk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör, enflasyon verisine ilişkin analizinde, TCMB’nin 22 Mayıs’ta gerçekleştireceği yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda vereceği mesajların, para

politikası patikası açısından yakından takip edileceğinin altını çizerek, "Güncellediğimiz 2025 yıl sonu tahminlerimize göre TÜFE’nin yüzde 30,2 ve 1 hafta vadeli repo faiz oranının (politika faizi) yüzde 35 olarak gerçekleşmesini tahmin ediyoruz." diyerek görüşlerini aktardı.

Makroihtiyati tedbirler sıkılığın korunacağını gösteriyor

Tacirler Yatırım, içerde son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yakın dönemde bir faiz indirimi beklemediğini vurguladı.

Tacirler Yatırım Ekonomisti Ekin Çınar enflasyon ile ilgili analizinde, 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 31 seviyesinde bulunduğuna değindi ve "Yıllık enflasyondaki gerilemenin yaz aylarında önceki aylara göre daha yavaş seyretmesini bekliyoruz. Haziran ayındaki toplanın pas geçilmesini beklemekle birlikte, temmuz toplantısında da bir faiz indirimi ihtimalini şu aşamada düşük görüyoruz. Cuma gecesi itibarıyla TCMB’nin aldığı ek makroihtiyati önlemler de faizlerin bir süre daha yüksek seviyede korunacağı beklentimizle uyumlu görünüyor" diyerek görüşlerini aktardı.